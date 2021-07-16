استعلام خدمات برنامج زائرون وآلية التسجيل

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عمر شويل - جدة استعلام خدمات برنامج زائرون من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الصحة للراغبين في الالتحاق بالممارسين الصحيين ويتم ذلك من خلال معرفة كيفية التسجيل في زائرون للزائرين ومن ثم يتم تسجيل دخول زائرون والبدء في تقديم طلب الانضمام بكل سهولة ويمكن للأفراد الراغبين في التسجيل الدخول بحساب بوابة النفاذ الوطني الموحد وزارة الصحة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على استعلام خدمات برنامج زائرون.
استعلام خدمات برنامج زائرون
يتيح استعلام خدمات برنامج زائرون الكثير من الخدمات الإلكترونية لمدير النظام والعديد من الإدارات الأخرى كالإدارة العامة وكذلك الممارس الصحي ومن هذه الخدمات ما يلي:
خدمات الإدارة العامة
وتشمل هذه الخدمات الموافقة على طلبات الانضمام المقدمة من الممارسين أيضًا يتم إضافة الاحتياجات التي تتطلبها الإدارة العامة وقد تمت الإشارة إلى أنه يمكن من خلالها الحصول على طلب تمديد أو طلب قطع عقد.
خدمات المديريات
يمكن من خلال البرنامج عرض الاحتياجات وإضافتها كما يمكن أن يتم عرض قائمة بأسماء الممارسين الصحيين وليس هذا فحسب، بل يتيح البرنامج للمديريات إضافة طلب مد التعاقدات المحدد أو قطع عقد محدد بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المقدمة للممارسين الصحيين وكذلك المنشآت الصحية.
طريقة الانضمام لبرنامج زائرون وزارة الصحة
أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة عبر البرنامج ويتم التسجيل عبر المرور بالخطوات التالية:
- التوجه إلى الموقع الرسمي لبرنامج زائرون.
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني، أو استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور في حالة امتلاك حساب فعال بالخدمة.
- يقوم بعد ذلك المستخدم بتقديم طلب للانضمام للبرنامج كممارس صحي.
- ينتظر بعد ذلك المستخدم لحين الموافقة على الطلب ومن ثم يستطيع الدخول وعرض طلبات الاحتياج ليتم التقديم عليها.
خدمات برنامج زائرون للممارس الصحي
هناك العديد من الخدمات التي يتم الحصول عليها من خلال برنامج زائرون ومن هذه الخدمات:
- إمكانية التقديم للانضمام للبرنامج.
- يمكن للمارس أن يستعرض كافة الاحتياجات ومعرفة المتوافق منها مع التخصص الحائز عليه من عدمه.
- يمكن تقديم طلب العمل كممارس صحي عن طريق الاختيار بين الأماكن الأكثر احتياجًا.
- في حالة وجود طلبات مقدمة من المديرية يستطيع الممارس الموافقة عليها من خلال البرنامج ومن ثم العمل في تخصصه.
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