نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم منتج زواج الميسر ببنك التنمية للمواطنين في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تقديم منتج زواج لدعم الشباب بالمملكة العربية السعودية، أن المواطنين في المملكة العربية السعودية يستفيدوا من تمويلات البنك، فهي تمويلات هدفها مساعدة الشباب وتخفيف أعباء الحياة من علي أكتافهم، فمن ضمن هذه التمويلات الميسرة والداعمة للمواطنين منتج زواج، فإن ذلك المنتج يساعد في تشجيع المواطنين علي الزواج، حيث أن بالزواج يستطيع الشباب تكوين أسرة والحصول علي الاستقرار في حياتهم، فيعتبر تمويل زواج بمثابة معونة تدعم المواطنين الذين يعانوا ضعف الدخل الشهري، ولذلك البنك أعلن عن جميع تفاصل الحصول علي تمويل زواج، وذكر شروط تمويل الزواج العامة وشروط خاصة بحالات أخري في المملكة العربية السعودية، كما يقدم بنك التنمية تمويل ميسر للسيارات.

شروط تمويل زواج للمواطنين

هناك شروط لابد من أن تتوفر في المواطنين الراغبين في تمويل زواج، حيث أن هناك العديد من المواطنين في المملكة يريدون الحول علي قرض زواج، فشروط فرض الزواج التي أعلن عنها البنك تكون كالتالي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم لم يسبق له الزواج من قبل، ولكن يوجد فئات يتم استثناء هذا الشرط لهم وهم مواطن توفت زوجته الوحيدة، أو قام هذا المواطن بعقد قرانه علي زوجته ولكن لم قوم بالدخول بها وحدث الطلاق.

لابد من أن يكون الزوجة جنسيتها سعودية أو من دول مجلس التعاون، أما إذا كانت غير ذلك لابد من تقديم موافقة الجهة المختصة بذلك الزواج.

يكون المتقدم لديه عقد زواج تم تصديقه من المحكمة ويجب ألا يمر علي هذا العقد أكثر من عامين، مع العلم أن هذا الزواج حسب بالهجري ومن تاريخ تقديم الطلب.

خطوات تقديم منتج زواج