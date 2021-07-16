نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إدارة العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية، تقدم الخدمة إلى جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية إمكانية التحكم وإدارة كل عناوينهم الوطنية المسجلة من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة، حيث توفر لهم إمكانية تحديث وتغيير هوية عنوانهم الوطني المسجل لدى الهيئة الوطنية المختصة بذلك، ومن ثم الحصول على مستند لإثبات هوية العنوان الجديد للمواطن والذي يستخدمه فيما بعد لاستقبال الطرود والوثائق والرسائل المرسلة له من داخل وخارج المملكة العربية السعودية عن طريق هيئة البريد الوطنية المسؤولة عن ذلك، وأيضًا توفير خدمة إمكانية الاستعلام عن العنوان من خلال رقم الهوية.

متطلبات تغير العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية

إدارة العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية، وفرت الكثير من الوقت والجهد لجميع سكان المملكة العربية السعودية عن طريق توفير خدمة إمكانية تغير هوية العنوان الوطني للفرد المسجل مسبقًا لدى الهيئات الحكومية وهيئة البريد السعودي تغير إلكتروني عن طريق منصات إلكترونية مخصصة لذلك لمواكبة الطرق التكنولوجية الحديثة، لكن هناك بعض المتطلبات يجب توافرها لكي يستطيع المواطن الاستمتاع بالخدمة منها:

يجب أن تتوفر هوية أو محل إقامة الفرد.

يجب أن يكون الفرد مسجلاً في سجلات العنوان الوطني.

يجب أن يكون العنوان الجديد للفرد صيحا وبعيدًا عن التزوير.

خطوات التقديم لتغيير العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية

إدارة العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية، وفرت شرح مبسط من خلال منصتها الإلكترونية إلى جميع السكان الراغبين بتغير هوية عنوانهم الوطني المسجل واستبداله بالعنوان الجديد، وإليكم الخطوات:

استخدام الخدمة عن طريق المنصة الوطنية الموحدة.

تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد لذلك.

اختيار الأمر بداء الخدمة ثم الانتقال إلى خانة تعديل العنوان أو خانة إثبات العنوان.

إذا قمت باختيار تعديل العنوان يتم كتابة معلومات المنزل ثم كتابة معلومات الموقع ثم ملخص.

إذا قمت باختيار إثبات العنوان يتم استعراض الإثبات، ومن إمكانك طباعته.

بعد الانتهاء من تقديم الخدمة سوف يتم إبلاغكم برقم المعاملة فيما بعد تسليم الطلب.

تسعى حكومة المملكة إلى تعميم جميع الخدمات الإلكترونية إلى جميع مواطنيها وذلك لمواكبة الثورة التكنولوجية العالمية، تابعونا في المزيد من المقالات الخاصة والحصرية.