نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري مصرف الراجحي بدون فوائد وكيفية التقديم علي التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل عقاري مصرف الراجحي ، يقدم بنك الراجحي جميع الحلول المرنة لتساعدك في الحصول علي التمويل العقاري التي يمكنك من شراء المنزل أو إعادة التمويل وأيضاً شراء عقار استثماري، وكل هذه المميزات بشروط وفقاً للشريعة الإسلامية وتحقيق حلمك للاستثمار في مستقبلك، والعمل علي ادخار رأس مالك، ولاهتمامنا بتقديم كل ماهو جديد، نقدم لكم في مقالتنا اليوم كافة المعلومات عن تمويل عقاري مصرف الراجحي بدون فوائد، وشروط التقديم علي التمويل العقاري من بنك الراجحي.



تمويل عقاري مصرف الراجحي

يقوم مصرف الراجحي بتعامل المقيمون والمواطنون معه؛ بسبب خضوعه لمبادئ الشريعة الإسلامية، مما يسهل علي مواطنون المملكة والمقيمون بداخلها، ويضمن لهم صحة التعاملات خاصة في طلب الحصول علي تمويل شخصي أو وطني، والعديد من التمويلات التي يقدمها بنك الراجحي؛ لحماية المستهلك بإتاحة العديد من منتجات التمويل العقاري التي يرغب بها العملاء، وبشكل يوافق الشريعة الإسلامية، يمكنك معرفة طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي بدون زيارة الفرع من مقالتنا السابقة وتتعدد منتجات تمويل عقاري بنك الراجحي إلي أنواع عديدة وهي :

تمويل عقاري بضمان العقار

من أسهل الطرق التي تمكنك من الحصول علي التمويل عقاري المراد لك، وشروط تمويل بضمان العقار الآتي:

للقطاعات الحكومية حد أدني راتب 5000 ريال سعودي، وللقطاعات الخاصة حد أدني 7500 ريال سعودي.

فقط متاح هذا النوع من التمويل العقاري ببنك راجحي للمواطنون السعوديون فقط .

ومن أكثر ما يميز هذا النوع من التمويل هو مقدرتك في الحصول علي التالي:

بنك الراجحي يقدم تمويل عقاري يبدأ من 50 ألف حتى 3 ملايين ريا،ل اختص بهذا أصحاب الرواتب الثابتة المالكون لأراضي وأماكن سكنية .

يبدأ من 50 ألف حتى 3 ملايين ريا،ل اختص بهذا أصحاب الرواتب الثابتة المالكون لأراضي وأماكن سكنية . نسبة التمويل إلي نسبة العقار حيث تصل نسبة 70% من قيمة العقار المبني، و60% من قيمة الأرض وإليك في مقالتنا السابقة عن تمويل شخصي مصرف الراجحي وتمويل المتقاعدين بالتفصيل.

تمويل عقاري لشراء منزل من الراجحي

أهم ما يميز ويشيد به تلك التمويل العقاري من بنك الراجحي هو الآتي:

قدرة عميل التمويل العقاري على شراء أرض أو عقار من خلال السوقين العقاريتين، ما يمسي بالتمويل العقاري بالمرابحة، والسوقين العقاريتين تشمل:

السوق الأساسية (مباشرة من المطور العقاري). السوق الثانوية (إعادة البيع).

وفي هذه المرابحة يقوم مصرف الراجحي بشراء العقار، ويبيعه بأقساط إلي العميل، مع احتفاظ بنك الراجحي بحق التصرف به؛ لضمان حقوق الملكية، وتجنب مخاطر هذا النوع من التمويل العقاري في بنك الراجحي.

تمويل شراء المنزل يحدث في خلال مدة تصل إلى 20 أو 30 عاماً، لكن عميل التمويل العقاري ببنك راجحي هو المستفاد فيما يسمي بميزة ادخار طويل الأجل وإليك أيضاً كافة المعلومات عن تمويل عقاري ببنك الرياض .

تمويل عقاري شراء أرض بنك راجحي

من خلال هذا النوع من التمويل ببنك راجحي يمكنك شراء قطعة من الأرض لاستثمارها، وبه أكثر من ميزة هم:

يمكنك الحصول علي تمويل عقاري بنك راجحي كتمويل مشترك لشراء الأرض مع أقاربك المباشرين كالزوجة أو الزوج أو الأم أو الأب أو الأخت أو الأخ، فيما يسمي التمويل المتضامن.

كتمويل مشترك لشراء الأرض مع أقاربك المباشرين كالزوجة أو الزوج أو الأم أو الأب أو الأخت أو الأخ، فيما يسمي التمويل المتضامن. ادخار طويل الأجل بدلاً من نفاقات الإيجار التي تستهلك دخلك.

مساحة الأرض لا تقل عن 200 متر مربع تحوي سند ملكية مستقل.

طريقة توثيق المعلومات عبر منصة النفاذ الوطني

أخر خطوة قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر والرمز الموضح لك، ثم اضغط علي تسجيل الدخول، وبعد التأكد برسالة نصية سيصبح لديك حساب جاري في مصرف الراجحي، وبذلك أتممنا مقالتنا اليوم عن طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي.

وبذلك في مقالتنا اليوم قد اختتمنا أنواع التمويل العقاري في بنك الراجحي، ويمكنك معرفة كيفية الحصول وطريقة التقديم علي تمويل عقاري بنك الراجحي من مقالتنا السابقة بالتفصيل، وأنهينا مقالتنا هذه عن تمويل عقاري مصرف الراجحي.

كيفية تقديم الطلب من خلال الآتي: