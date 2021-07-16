نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوال آيفون من مكتبة جرير عن طريق بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط مشترياتك من جرير، يسعي عدد كبير من الراغبين بشراء جوال جديد على طرق لتقسيط هاتف آيفون حديث، ومن هنا يبدا البحث عن خدمة تقسيط المشتريات من جرير التي هي أحد الخدمات التي تقدمها مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية التي تصنف كواحدة من أكبر شركات التجارة بالتجزئة والجملة داخل المملكة وتقدم هذه الخدمة بالتعاون مع شركة معالم للتمويل، حيث يمكن للعميل من خلالها شراء جميع احتياجاته والدفع بالتقسيط على أقساط شهرية ،لمعرفة المزيد إليك هذا المقال.

مميزات التقسيط من مكتبة جرير والمستندات المطلوبة

هناك مميزات كثيرة للتقسيط من خلال جرير نتعرف عليها فيما يلي:

● يحصل المشتري على موافقة فورية وبدون دفعات مقدمة.

● تصل قيمة التمويل إلى 30 ألف ريال سعودي تسدد على فترات تصل إلى 24 شهر.

● ليس هناك حاجة لوجود كفيل.

● التقسيط يتماشى ويتوافق كليا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أما عن المستندات المطلوب توافرها للتقسيط من جرير على المشتريات فهي:

● شهادة تعريف بالراتب.

● أن يكون المتقدم بالتقسيط صاحب حساب بنكي يقدم كشف حساب عن آخر ثلاث شهور.

● إثبات الهوية ساري المفعول.

● إشتراك في التأمينات.

الفروع التي يتوفر فيها تقسيط المشتريات من جرير

المدينة

● معرض شارع العليا بالطريق الدائري الجنوبي طريق المدينة المنورة البديعة وطريق الملك عبد الله في حي الحمراء و طريق خريص في حي الريان وطريق الدائري الشرقي حي الروضة بين المخرجين 11 و12 وحياة مول والثغر بلازا حي حطين طريق الأمير محمد بن سلمان.

الرياض

● الطريق الدائري الشمالي مخرج سته حي المصيف وطريق عمر بن عبد العزيز بحي الربوة شارع الأحساء والدائري الشمالي مخرج 5 بانوراما مول وطريق عثمان بن عفان تقاطع مع حي النرجس.

الأحساء

● طريق زهران حي الخرس بعد شركة الإتصالات السعودية وشارع عين نجم.

جدة

● الجامعة بلازا وشارع فلسطين وشارع صاري بطريق الأمير ماجد حي الصفا.

تقسيط جوال آيفون من مكتبة جرير عن طريق بنك الراجحي

كما توفر لك مكتبة جرير السعودية أماكنية شراء جوال جديد بالتقسيط من خلال مصرف الراجحي، فقط على العميل اختيار سداد الاقساط عن طريق البنك.