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عمر شويل - جدة شروط قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية و كيفية التقديم ، يعتبر من اشهر القروض الموجودة داخل السعودية من بنك التنمية الاجتماعية وهذا القرد وهو عباره عن تمويل ميسر تقوم بتقديمه حكومة المملكة لمساعده المواطنين وتقديم كافه المساعدات ووسائل الدعم المالي للمواطنين السعوديين وهذا بهدف رفع المستوى المعيشي في المواطنين والحصول علي فرص للحياه بشكل افضل ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا موقع ثقافي عن شروط الحصول على القرض وكيفيه التقديم للحصول عليه وما هي المميزات الموجودة في هذا القرض

شروط قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية

قامت الحكومة السعودية و أدارة بنك التنمية الاجتماعية بوضع العديد من الشروط والأحكام التي يجب توافرها في الفرض لتدل على حقيقته في الحصول على مبلغ القرض أو المساعدة المالية ، واجب علم سيادتكم بانه تكون قيمة مبلغ التمويل تتراوح بين 18 ألف ريال سعودي وذلك حد ادني و اتصل بعض الحالات مبلغ القرض إلى حوالي 60 ألف ريال سعودي وهذا كحد اقصي وتكون الحكومة داخل السعودية بملح هذا القرض بطريقه ميسره وتكون على أطول فتره سداد يمكن تصل إلى خمس سنوات ، واجب أبلاغكم انه هناك بعض الأحكام والشروط التي يجب توافرها في الشخص لكي يستطيع الحصول على هذا القرض وهذه الشروط هي :

أن يكون الشخص المقدم على القرض سعودي الجنسية

يجب أن يكون الشخص المستفيد مسجلا في وزاره العمل والتنمية الاجتماعية.

أن يزيد المدة التي قضاها الشخص بعد التسجيل في البنك عن عامين كحاد ادني.

يجب أن يكون الشخص يعمل في احد مؤسسات القطاع الخاص أو في احد الجهات الحكومية.

ألا يزيد دخل الشخص المقدم على القرض عن 10000 ريال سعودي في الشهر.

يمكن أصحاب المعاشات والمتقاعدين وربات البيوت الحصول على هذا القرض ولكن يجب عليهم أن يقوموا بإحضار كفيل.

يجب على الفرد ألا يكون موجود عليه أي ديون لصالح بنك التنمية الاجتماعية أو أي بنك من البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم على قرض آهل

أرقام بنك التنمية الاجتماعية بتقديم العديد والعديد من القروض لمساعده المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية وذلك بأسهل الطرق وأسهل الخطوات وتكون بشكل إلكتروني عن طريق الأنترنت ، وهناك بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها الشخص لكي استطيع التقديم على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية ، وهذه الخطوات هي :