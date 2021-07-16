نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك العربي تمويل شخصي | حاسبة التمويل الشخصي البنك العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم البنك العربي الدولي بالسعودية بتقديم تمويل البنك العربي تمويل شخصي لعملائه لتلبية متطلبات العملاء، مع توفير خيارات متعددة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، يقدم البنك العربي أنواعًا مختلفة من التمويل مثل التورق المحلي وتمويل الأسهم المحلية حيث يوفر البنك 300,000 ريال سعودي للعملاء، بالإضافة إلى أهم الميزات التي يوفرها البنك العربي لعملاء التمويل الشخصي من البنك العربي.

كيفية تقديم طلب تمويل شخصي البنك العربي

يقوم البنك بتقديم بعض الشروط من أجل توفير التمويل الشخصي لعملائه، حيث يتطلب البنك عدد من المستندات والإجراءات للعميل للحصول عليه، وهي:

خطاب يتضمن طلب تحويل الراتب على النظام “السريع” من البنك العربي، ويجب أن يكون الخطاب مصدق عليه من جهة العمل.

صورة من البطاقة الشخصية السعودية ونسخة من الإقامة سارية المفعول للوافدين.

خطاب تغطية من صاحب العمل يتضمن تفاصيل الراتب ودرجة الوظيفة الحالية وعدد السنوات في نفس مكان العمل.

يجب أن يكون عمر العميل المتقدم للحصول على تمويل شخصي أكبر من 18 عامًا.

يشترط أن يكون العميل الذي يطلب التمويل الشخصي موظفًا في إحدى الجهات المعتمدة لدى البنك سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص.

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مميزات التمويل الشخصي من البنك العربي

بعد التعرف على كيفية التقديم التمويل شخصي، نأتي لمميزات التمويل من البنك، وهي كالتالي:

يقدم البنك أكبر قدر من التمويل الشخصي للعملاء.

يمكن سداد مبلغ التمويل على أقساط مريحة تصل إلى 60 قسطًا.

يُتاح لأي موظف في أي جهة معتمدة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام الاستفادة من التمويل الشخصي.

يمكن تأجيل الأقساط لمدة 3 أو 6 أشهر في بداية فترة السداد.

كما يوفر البنك للمتقاعدين الاستفادة من قروض التمويل الشخصي.

يمكن إعادة تمويل نفس العميل بعد إتمام سداد 20٪ من قيمة التمويل الأول.

كما يمكنك الحصول على تمويل بدون تحويل راتب مع وجود التزامات.

حاسبة التمويل الشخصي البنك العربي

حاسبة التمويل الشخصي هي أداة إرشادية لعملاء البنك بحيث يمكن للعميل معرفة القيمة التقريبية للتمويل الذي يمكن للبنك منحه للعميل، حيث أن النتيجة الصادرة عن هذه الحاسبة تستند إلى المدخلات والمعلومات التي يدخل العميل، ولا يعكس على الإطلاق القيمة النهائية التي يمكن منحها للعميل. يقدمها البنك للعميل.

كما يمكنك التعرف على كيفية التداول من خلال البنك العربي.

يتم أخذ عدد من الأمور في الاعتبار عند استخدام حاسبة التمويل، وهي:

قد يتغير مبلغ التمويل الصادر عن الآلة الحاسبة بعد مراجعة التاريخ الائتماني للعميل.

سن التقاعد للعميل يؤثر على تحديد مبلغ التمويل.

يلزم سلامة السجل الائتماني وقيمة السلعة التي يرغب العميل في تمويلها.

فهذه هي جميع التفاصيل الخاصة بعرض البنك العربي تمويل شخصي للعملاء، حيث يوفر البنك 300,000 ريال سعودي للعملاء، وذلك من خلال التواصل مع البنك وتقديم طلب التسجيل للحصول على التمويل.