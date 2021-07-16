نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقم الموحد المجاني وزارة العدل لتقديم الشكاوى وطرق التواصل مع خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتصال الرقم الموحد المجاني وزارة العدل في السعودية، لهدمة التواصل مع الدعم الفني للوزارة وتقديم شكاوى أو استفسار حول أمر ما، كوسيلة سريعة وعصرية للحصول على توضيحات حول تلك الأمور بدون ان يخرج المستخدم من بينه، وهنا يمكن إنهاء الطلب في غضون دقائق، ولا يكون هماك انتظار لساعات حتى يتم الدخول لمسئول لتنفيذ الطلب، وتلك من أهم الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها، وتمكين الجميع من استخدامها، حيث أن رقم وزارة العدل الذي سنضعه يقدم الخدمة بالمجان.

طريقة التواصل مع وزارة العدل

منذ سنوات تقوم وزارة العدل بتحديث طرق الاستفادة من الخدمات والمعاملات القضائية التي تشرف عليها وتقدمها، عبر اتباع النظم الإلكترونية الحديثة، كما تقدم طريقة لمتابعة الطلبات وعملية التنفيذ والإجراءات التي اتخذت بحقها، وذلك في عمليات التقاضي والتقديم على الوظائف، وأي معاملة عدلية كانت، وأصبحت بوابة ناجز من أهم المنصات الإلكتروني التي لا غنى للمواطن أو المقيم عن التسجيل بها، فسيأتي الوقت ويكون له طلب أو معاملة تنفذ عبرها، وللاستفسار عن ذلك تم توفير الرقم المحاني وزارة العدل مع منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها يمكن تقديم شكوى أو استفسار والحصول على الرد بشكل عاجل.

أبرز الخدمات التي توفرها وزارة العدل للمواطنين والمقيمين يمكن ذكر منها الأتي:

خدمة التقاضي عن بعد .

الاستعلام عن المعاملات العدلية

خدمة التنفيذ القضائي وطليات التنفيذ

الاستعلام عن القضايا إلكترونياً برقم الهوية أو رقم القضية.

التنسيق في الحضور عبر خدمة حجز موعد وزارة العدل السعودية.

خدمات إصدار الوكالات الشرعية

التقديم على فرص التوظيف في المحاكم والمرافق العدلية.

خدمات الدفع الإلكتروني للرسوم ومستحقات التقاضي.

الاستعلام عن المحامين والوكلاء.

خدمات القضاء التجاري.

خدمات طلب الإفراغ العقاري وغيرها.

رقم وزارة العدل المحاني الموحد

قائمة خدمات وزارة العدل كثير ومتشعبة، وهناك خطوات وإجراءات يجب اتباعها حتى يتمكن المستخدم من تحقيق طلبه بشكل صحيح، لذا كان من الضروري وجود وسيلة سهلة للاستخدام واستقبال الاستفسارات عبرها، فكان الرقم المجاني لوزارة العدل، وخصصت الوزارة رقم هاتف يمكن لأي شخص الاتصال عليه من أي مكان في المملكة، ليتم تحويله على الخدمة التي منها يستطيع التوصل مع الدعم الفني ومعرفة الإجراءات، وهما تم التغلب على ضرورة الحضور إلى مقرات المحاكم أو كتابات العدل عبر الدخول في اتصالي هاتفي مع أخد ممثلي خدمة عملاء وزارة العدل السعودية، خلال ساعات العمل التي تبدأ من الساعة 7:30 صباحات وحتى العاشرة في المساء خلال أيام العمل من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع.

رقم وزارة العدل في داخل المملكة 1950 .

الاتصال من خارج المملكة على الرقم المجاني 966920001950 .

البريد الإلكتروني : [email protected] .

هاتف وزارة العدل التفاعلي : 014025251 أو رقم الفاكس : 014124710 .

بريد مكتب الدعم خدمة تواصل : [email protected] .

بريد المتحدث الرسمي باسم الوزارة [email protected] .

مواعيد الاتصال يومي الجمعة والسبت من الواحدة بعد الظهر وحتى السادسة مساءً ما لم يكن هناك تعديلات أخرى لتلك المواعيد.

طريقة تقديم شكوى لوزارة العدل

كمثال على استخدام خدمة الرقم المجاني، نتحدث عن طريقة تقديم شكوى وزارة العدل بالخدمات الإلكترونية، وبدون أن يقوم الشاكي بالذهاب لمكتب كتابات العدل، في في حالة لمن يكن لديم دراسة بالإجراءات يمكن الاستعانة بدليل الخدمات العدلية أو الدخول على بوابة ناجز أو الاستفسار عبر الاتصال الهاتفي أو مواقع التواصل الخاصة بالوزارة ثم تقديم الشكوى كالتالي: