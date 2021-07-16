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عمر شويل - جدة نتائج بداية القبول المبدئي للضباط في وزارة الدفاع السعودي عبر بوابة القبول الموحد من وزار الدفاع السعودية لشغل وظائف ضباط بالقوات المسلحة ، وذلك للراغبين من أبناء المملكة من الجامعيين في الالتحاق بالكليات العسكرية والحصول علي مهنة ضباط بوزارة الدفاع السعودية ، وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودي عن الضوابط العامة والاشتراطات الخاصة بقبول الضباط والالتحاق بالخدمة للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة علي شبكة الإنترنت ، ويمكن للراغبين في التقدم والتسجيل فتح رابط موقع الوزارة ومعرفة الإشراطات للقبول من حملة الثانوية العامة والجامعيين الراغبين في الانضمام عن طريق القبول الموحد ، وقد أعلنت الوزارة في وقت سابق عبر الموقع الإلكترونية للقوات المسلحة عن شروط الالتحاق بمهن ضباط عبر بوابة القبول الموحد في وزارة الدفاع.

بوابة القبول الموحد من وزارة الدفاع السعودية

أوضحت وزارة الدفاع السعودية عبر بوابة موقعها الإلكتروني عن اشتراطات وزارة الدفاع وبعض الوثائق المطلوبة لحملة المؤهل الثانوي للتقدم في القوات المسلحة ووضعت هذه المتطلبات كأحد اشتراطات القبول كالآتي :

أولاً تقديم صورة من الشهادة الثانوية العامة للطالب المتقدم للقبول الموحد.

ثانياً صورة من إثبات قياس المهارات والقدرات والاختبار التحصيلي والكفايات.

أرفاق صورة من الهوية الوطنية للطالب المتقدم مع صورة من القيد أو الدفتر العائلي لوالد الطالب.

مع صورة من الهوية الوطنية لوالدة المتقدم وتوثيقها في حال كانت الأم غير مسجله بالسجل المدني.

إدراج صورة من توثيق المعادلة للثانوية للحاصلين عليها من خارج البلاد في القبول الموحد.

صورة ضوئية من الهوية الوطنية الخاصة بجد الطالب أو السجل له أو حفيظة نفوسه كأحد شروط القبول الموحد.

ويستطيع المتقدم الدخول إلي خدمات التقدم والاستعلام عن طريق فتح بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع والتسجيل من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتعرف علي ضوابط القبول في الكليات العسكرية من خلال منصة التسجيل الموحد لوزارة الدفاع.

اشتراطات تقديم الطلاب الجامعيين علي بوابة القبول الموحد من وزارة الدفاع السعودية

أعلنت بوابة القبول الموحد للجنة وزارة الدفاع اشتراطات التسجيل و التقدم للجامعين لشغل وظيفة ضباط بوزارة الدفاع ، ونوضح لكم متطلبات القبول بوزارة الدفاع كالآتي :

أولاً تعبئة الاستبيان الخاص بوزارة الدفاع من رابط التقدم الموحد.

تحميل الاستمارة اللازمة بالالتحاق المبدئي من بوابة وزارة الدفاع.

استكمال كافة إجراءات الاستمارة للكليات.

حجز موعد الكشف الطبي الأول والمقابلة الشخصية من مبوب التقديم الموحد.

القيام بطباعة بطاقة المراجعة واحضراها مع الطالب مع الهوية الوطنية.

أرتداء الزي الموحد المنصوص بشروط القبول كالآتي : بنطلون بأي لون مناسب. قميص مناسب من اللون الأخضر. ارتداء حذاء مفتوح وعد استخدام شراب.

يشترط عدم اصطحاب أي متعلقات شخصية للمتقدمين بما فيها أي جهاز هاتف جوال.

الالتزام باشتراطات وازرة الصحة فيما يخص الإرشادات الصحية وتطبيق إجراءات وزارة الدفاع أيضاً بخصوص الوقاية الطبية داخل لجان التقديم بمقر وزارة الدفاع.

ولضمان القبول يجب علي المتقدمين تحقيق مقومات حسن السمعة والخلو من الأمراض واللياقة البدنية والطبية واتباع اشتراطات القبول للحوصل علي نتائج متقدمة ، وتقوم وزارة الدفاع بإعلان نتائج المتقدمين عبر موقعها الإلكتروني.

تخصصات الجامعيين للقبول بالكليات العسكرية

يمكن للراغبين في القبول بوظائف ضباط عبر بوابة القبول في الجامعات العسكرية التعرف على التخصصات المطلوبة من خلال البيان التالي:

أولاً التخصصات الهندسية.

ثانياً تخصصات علوم الحاسب الآلي.

ثالثاً تخصصات العلوم الإدارية.

رابعاً التخصصات الطبية.

خامساً تخصصات العلوم الشرعية.

وجدير بالذكر أن قائمة التخصصات التي تطلبها وزارة الدفاع من الجامعيين لدرجات الضباط يتم إعلانها دائما عبر صفحة لجنة القبول الموحد ونتائج التقدم ، وتلك القوائم يجري تحديثها بصورة مستمرة وفق احتياجات الانضمام للقوات المسلحة بدرجات الضباط المختلفة ، وباب القبول الموحد لدي وزارة الدفاع السعودية ، يلعن عنت نتائج القبول للطلبة المقبولين للجنة قبول مرحلة ثانوي.

قائمة أسماء المقبولين بالمرحلة الأولي

ضمت قائمة نتائج قبول التقدم المبدئي الموحد لدي وزارة الدفاع من مرحلة جامعي و ثانوي للعام الحالي لدي الكلية العسكرية بالعدد اربعة وسبعون من الرجال وثماني وأربعون من النساء ونرفق لكم بيان بهم حسب ما أعنت عن بوابة نتائج القبول كالآتي :

والكليات العسكرية هي أحد ركائز نظام التعليم الوطني للخريجين الحاصلين علي المؤهل العام للتحصيل الثانوي وتعتبر باب التحاق الطلبة في ملف التجنيد من خلال اللجنة المركزية لدي الإدارة المختصة بشأن القبول لضباط بوزارة الدفاع السعودية من حملة الثانوي العام والجامعيين لدرجة ضباط ، ويستطيع الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية الإطلاع علي شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية.