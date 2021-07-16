نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة باقي أقساط بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن باقي أقساط بنك التنمية الاجتماعية, يوجد الكثير من الأشخاص الذين قد حصلوا علي قروض من بنك التنمية الاجتماعية وقاموا بدفع جزء من هذه القروض, لذلك يريدون أن يعرفوا كيفية الاستعلام عن باقي الأقساط الخاصة بالقرض, حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة وذلك للتسهيل علي عملاء بنك التنمية الاجتماعية في الحصول علي أي خدمة إلكترونية يرغبون بها دون الحاجة للذهاب إلي بنك التنمية الاجتماعية.
الاستعلام عن باقي أقساط بنك التنمية الاجتماعية وذلك من خلال رقم الهوية الوطنية
حيث يمكن من خلال خدمة الاستعلام عن باقي الأقساط أن تقوم بمعرفة ما هو قدر المبلغ المتبقي من القروض التي تم الحصول عليها من البنك.
- الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.
- سوف تجد أنه يوجد في اعلي الصفحة خيار الخدمات الإلكترونية, قم بالضغط عليها.
- يتم بعدها الضغط علي خيار كشف الحساب الإلكتروني.
- يتم بعد الخطوة السابقة تسجيل عملية الدخول إلي بوابة النفاذ الوطني الموحد, ثم يتم كتابة اسم المستخدم الخاص بك علي موقع ابشر, ثم كتابة الرقم السري الخاص بك أيضاً بموقع ابشر للخدمات الإلكترونية, وفي آخر خانة يتم إدخال الرمز المرئي الظاهر في الصفحة.
- الضغط بعد ذلك علي تسجيل الدخول.
- سوف يقوم موقع ابشر للخدمات الإلكترونية بإرسال لك رسالة نصية علي جوالك بها رقم سري مؤقت, ليتم إدخالها بعد ذلك علي الموقع لإتمام عملية تسجيل الدخول.
- ثم يتم الضغط علي كلمة متابعة.
- ستجد بعد ذلك أن قام الموقع بإظهار لك جميع تفاصيل أقساط القرض التي قمت بسدادها والتي سوف تكون عليك.
قنوات اتصال بنك التنمية الاجتماعية
يمكنك أيضاً أن تقوم بالاستعلام عن باقي أقساط القرض الذي حصلت عليه من خلال أحدي قنوات الاتصال.
- الاتصال علي رقم 920008002 حيث يكون متاح علي مدار ال 24 ساعة علي مدار الأسبوع.
- رقم 199099 وهو رقم خاص بآمر ويمكنك الاتصال عليه في أي وقت في اليوم وفي أي يوم في السبع أيام.
- البريد الإلكتروني الخاص بينك التنمية الاجتماعية [email protected] ويكون أيضاً متاح علي مدار اليوم وعلي مدار الأسبوع.
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