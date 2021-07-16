الشروط الجديدة للتسجيل في المسار الإلكترونية لحجاج الداخل

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عمر شويل - جدة الشروط الجديدة للتسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج داخل المملكة العربية السعودية, تتيح وزارة الحج والعمرة خدمة إلكترونية للأشخاص الموجودين داخل المملكة العربية السعودية لكي يستطيعون أن يتقدموا في الحج والعمرة, حيث تسمي هذه الخدمة بخدمة المسار الإلكتروني للحجاج داخل المملكة العربية السعودية, ويتم تقديم من خلال الخدمة الإلكترونية مسار الحجاج بأن تتيح لكل الراغبين في الحاج بأن يقوموا بالتعاقد مع الشركات السياحية المسؤولة عن حجز لك برنامج للحج, كما يوجد عدد من البرامج الخاصة بالحج يمكن أن يقوم الشخص المتقدم بالاختيار ما بينهم, كنا يمكنك من خلال الخدمة الإلكترونية مسار الحجاج بأن تقوم بدفع قيمة الاتفاق الحاصل بينك وبين الشركة التي تسوق تجعلك تحج معهم.

الشروط الجديدة للتسجيل في الخدمة الإلكترونية مسار الحجاج داخل المملكة العربية السعودية

قامت وزارة الحج السعودية بتحديث الشروط التي لابد من أن تتوافر في الشخص المتقدم من داخل المملكة العربية السعودية لكي يستطيع أداء مناسك الحج, حيث جاءت الشروط الجديدة كما يلي.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أقل عمر للشخص البالغ للتقدم في مسار الحجاج هو خمس وعشرون عاماً, أما بالنسبة للشخص التابع فيكون أقل عمر للتقدم والتسجيل هو ثمانية عشر عاماً.

خلوا المتقدم من أي أمراض مزمنة تعيقه من أداء مناسك الحج.

أن يكون المتقدم لم يحج من قبل طوال حياته.

أن يقوم المتقدم بالتسجيل في حملة الراجحي

أن يكون المتقدم لديه القدرة المادية لتغطية مصاريف الحج.

أن يأتي المتقدم بإثبات بخلوه من فيروس كورونا.

كيفية التسجيل في مسار الحجاج داخل المملكة العربية السعودية