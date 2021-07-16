نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط اعلان نتائج القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث في محركات البحث منذ ان اعلن عن نتائج القبول ، فقد أعلن أمس نتائج القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض وذلك وفق الجدولة الزمنية التي حددتها اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، ومن خلال مقالي سوف نتعرف على نتائج القبول الموحد للطالبات والطلبة للتقديمات الأخيرة الخاصة بالطالبات وخاصة بعد غلق عملية التسجيل فيها في يوم 8 من شهر ذو القعدة لهذا العام 1442، لذلك سوف نقدم لكم الرابط الرسمي لنتائج القبول الموحد للطالبات لهذا العام 2021.

إجراءات القبول الموحد:

فقد أعلنت الكليات التقنية والجامعات الحكومية بالرياض منذ امس، نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات 1442، وذلك وفقاً للخطة الزمنية المحددة من اللجنة الإشرافية داخل وحدة القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات، ومن الجدير بالذكر فقد أوضحت في وقت سابق أن موعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات (للطلاب) سيكون السبت 30/ 11 / 1442 هـ الساعة (12) ظهراً, وموعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات (للطالبات) سيكون يوم الأحد 01/ 12 / 1442 هـ الساعة (12) ظهراً, فيما سيكون موعد إعلان نتائج المرشحين من الطلاب والطالبات عبر بوابتي القبول للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية الأحد 01/ 12 / 1442 هـ.

نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات:

فبعد طول انتظار وترقب من الطلاب والطالبات فقد شهدت نتائج القبول الموحد الكثير من عمليات البحث أمس عبر محركات جوجل وذلك لأنه سوف يتم الإعلان عن النتائج الأولية للفرز للقبول بالجامعات السعودية، حيث قد تم الانتهاء من عمليات التسجيل في القبول بالجامعات السعودية يوم 30 من شهر ذو القعدة الماضي لهذا العام 1442، حيث أشارت اللجنة إلى أن موعد إعلان نتائج القبول الموحد الفرز الأول وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة سيكون اليوم الخميس 05/ 12 / 1442 هـ، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناءً على المفاضلة حسب الرغبة الأولى, فيما سيكون موعد إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول (للطالبات) عبر البوابة السبت 07/ 12 / 1442 هـ, فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول (للطلاب) الأحد 08 / 12 / 1442 هـ, وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز النهائي (للطالبات) الجمعة 13/ 12 / 1442 هـ، الساعة (12) ظهراً.

تأكيد القبول:

بعد إعلان النتائج للطلاب المتقدمين للكليات بجامعات الرياض ، فقد دعت اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين إلى المبادرة في تأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، حيث سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً، وقد بينت اللجنة أن هناك فرزاً أخيراً (للطلاب فقط) ستعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد (للطلاب) يوم الأحد 08/ 12 / 1442 هـ؛ وآخر موعد لتأكيد القبول فيه السبت 14/ 12 / 1442 هـ الساعة (12) ظهراً، ويشمل الفرز الأخير جميع المرشحين من (الطلاب) للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير القبول المعلنة وفق إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض دولة المعتمدة.