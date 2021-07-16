نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تقسيط هيونداي سنتافي 2021 بدفعات شهرية 2052 ريال سعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة أثبتت سيارة هيونداي سنتافي موديل 2021 سمارت 2.5 كفاءتها على الطرق السعودية. لذلك نعرض لكم عرض من شركة عبد اللطيف جميل لهذه السيارة بدفعات شهرية 2052 ريال سعودي. ويتم التقسيط على فترة ستين شهرًا. وسنعرض في التقرير التالي معلومات أكثر عن كيفية التقسيط.
عرض تقسيط هيونداي سنتافي 2021 بدفعات شهرية 2052 ريال سعودي
توجد مجموعة من الشروط والأحكام الخاصة بتقسيط سيارة هيونداي سنتافي 2021 سمارت 2.5. وهي كالتالي:
- لن يتحمل العميل أي مقدم. أي أن التقسيط بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.
- علاوة على ذلك لن تحتاج لكفيل، إذا كنت من الوافدين فالتقسيط بدون كفيل عند تطابق الشروط.
- بالإضافة لما سبق توجد إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة.
- إضافة لما سبق الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.
- جدير بالذكر أن الايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- تجدر الإشارة إلى أنه تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة، تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة. هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.
مميزات سيارة هيونداي سنتافي 2021 بدفعات شهرية 2052 ريال سعودي
المساحة: مجموعة متنوعة من خيارات المقاعد والمزايا المريحة التي تناسب الجميع في كل مكان. كل ما تحتاجه هو الضغط على زر بسيط لطي مقاعد الصف الثاني وتحريكها للأمام لتسهيل الوصول إلى مقاعد الصف الثالث. عندما تكون كلتا يديك منشغلتين، فإن التفاصيل المدروسة مثل “البوابة الخلفية الذكية” سترفع عن كاهلك الأعباء.
محرك البنزين 2.5 MPi
قوة قصوى تبلغ 180 حصانًا عند سرعة 6000 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 23.7 كجم.م عند سرعة 4000 دورة في الدقيقة.
الدفع بكل العجلات
يستشعر نظام الدفع بكل العجلات تلقائيًا ظروف القيادة الزلقة أو غير المستقرة ويوازن بشكل استباقي القوة بين العجلات الأمامية والخلفية لضمان الاستقرار في جميع الأوقات.
تكنولوجيا ذكية مستخدمة بحكمة.
إن الاكتفاء بإضافة الكثير من الوظائف التكنولوجية إلى السيارة لن يجعلها أكثر أمانًا. بدلًا عن ذلك، تم تصميم “سانتا في” لتقليل المخاطر بذكاء في بيئة القيادة اليومية لدينا لضمان السلامة. “سانتا في” تدعمك.
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