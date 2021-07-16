نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أونلاين تمويل فوري بدون تحويل الراتب بالتقسيط المريح عبر موقع منصة سلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أونلاين يمكن الحصول الآن على تمويل فوري نقدي بدون تحويل الراتب الشهري عبر موقع منصة سلفة في السعودية ويبدأ مبلغ التمويل من ألف ريال سعودي حتى خمسة آلاف ريال سعودي بالتقسيط الميسر والمريح عند دفع مبلغ التمويل المطلوب ويعتمد التقسيط على موعد إيداع راتب العميل المتقدم حيث يتم السداد بعدها على فترات زمنية ميسرة لجميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب سلفة من المنصة وقد يمتاز التمويل بهامش ربح منافس ومخفض عن الشركات والبنوك التمويلية الأخرى عبر موقع منصة سلفة السعودي كما أن المنصة مصرحة من البنك المركزي السعودي وتهدف إلى التقنية المالية الحديثة عبر الأونلاين بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية.
الشروط المطلوبة للحصول على قرض منصة سلفة بالمملكة
يعطي منصة سلفة في السعودية تمويل فوري بموافقة سريعة وفورية مع الإيداع النقدي لمبلغ التمويل بفترة سداد ميسرة ومريحة تعتمد على موعد نزول الراتب الشهري للعميل المتقدم ويحب أن لا يقل الدخل الشهري الثابت عن أربعة ألف ريال سعودي لذلك سوف نتعرف على جميع الشروط والضمانات المطلوبة :
- العمر المناسب أيضاً للتمويل يبدأ من ثمانية عشر عام فأكثر وربما يصل إلى ستون عام فقط لا غير بموافقة منصة سلفة في السعودية.
- يحتاج كذلك أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الحكومي ثلاثة أشهر والقطاع الخاص ستة أشهر.
- الدخل الشهري المطلوب على الأقل أربعة ألف ريال سعودي عبر موقع منصة سلفة.
مزايا الحصول على قرض منصة سلفة بالمملكة
- يمتاز الآن منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية بتوفير التمويل بدون تحويل الراتب الشهري عبر المنصة.
- تمويل بالتقسيط المريح والميسر ويعتمد على نزول الراتب الشهري للعميل المتقدم لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة.
- تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة بهامش ربح منافس عن الشركات والبنوك التمويلية الأخرى بموافقة منصة سلفة في المملكة عام 1442 هجرياً.
- إيداع مبلغ التمويل المناسب حتى خمسة آلاف ريال سعودي في فترة زمنية محدودة عبر الأونلاين بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع منصة سلفة السعودي التابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة.
- تمويل متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية عبر منصة سلفة بالمملكة.
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