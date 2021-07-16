نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط إمكان الراجحي وطرق الحصول على التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي شروط إمكان الراجحي تعد من أكثر الأسئلة المنتشرة خلال الآونة الأخيرة خاصة من الراغبين في الحصول على تمويل الراجحي إمكان الذي يتم تقديمه من خلال مصرف الراجحي لجميع العملاء من داخل المملكة ويتم تقديم التمويل في حالة توافر شروط إمكان للتمويل بالإضافة إلى توفير الشركة لإمكانية معرفة قيمة التمويل عبر حاسبة تمويل إمكان ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف ما هي شروط إمكان الراجحي.

ما هي شروط إمكان الراجحي

قامت شركة إمكان بتوفير إجابة السؤال المطروح ما هي شروط إمكان الراجحي فيما يلي:

شروط إمكان للتمويل الراجحي

أن يكون الراغب في الحصول على التمويل من إمكان الراجحي من السعوديين، على أن يكون موظفًا بإحدى القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو بالقطاع الخاص.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 إلى 60 عامًا، وألا يزيد عمر الراغب في الحصول على التمويل عن سن التقاعد وفي حالة كونه من القطاع العسكري فإن عمر التقاعد الخاص به يتم تحديده وفق الرتبة العسكرية.

ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم من الموظفين بأي من القطاعات المذكورة عن ألفين ريال سعودي، أما بالنسبة للمتقاعدين فلا ينبغي أن يقل الدخل الشهري لهم عن ألف وتسعمائة ريال سعودي.

يتم استقطاع ما قيمته 45% من الراتب ويتم زيادتها إلى 50% في حالة تحصل المتقدم على 25000 ريال سعودي.

في حالة كان المتقدم محولًا لراتبه إلى مصرف الراجحي فإن مدة العمل يجب ألا تقل عن شهر، وفي حالة عدم تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي فيجب أن يتم إحضار كشف حساب بنكي موضحًا به الراتب لمدة ثلاثة أشهر.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل لديه حساب نشط داخل مصرف الراجحي.

يجب أن يمتلك الراغب في التمويل لسجل ائتماني جيد.

قرض إمكان الراجحي

يمكن الحصول على منتج إمكان الراجحي سواء التمويل الإضافي عبر الاتصال على رقم إمكان الراجحي المجاني وهو 820011038 ومن ثم التواصل مع أحد ممثلي الشركة وتقديم طلب الحصول على التمويل من خلالهم، كما وفرت الشركة إمكانية الحصول على قرض إمكان الراجحي عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بإمكان الراجحي.