كم باقي على المدرسة 1443 العد التنازلي عودة الطلاب إلى المدارس 2021

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عمر شويل - جدة كم باقي على المدرسة 1443 العد التنازلي الذي سوف يشهد عودة الطلاب والطالبات إلى صفوف المدرسة والانتظام حضوريًا باليوم الدراسي بين جدران المدرسة مرة أخرى أصبح من أكثر ما يشغل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا وقادة المدارس في الوقت الحالي خصوصًا بعد أن تم الإعلان بواسطة السيد وزير التعليم السعودي عن الآلية الجديدة للعام الدراسي الذي سوف يكون ثلاثة فصول دراسية وليس فصلين فقط، لذلك سوف يتم التطرق بالتفصيل إلى كل ما يخص موعد بداية وتقويم وآلية العام الدراسي القادم لاحقًا بالتفصيل.

كم باقي على المدرسة 1443 العد التنازلي

سوف تكون عودة كل من الإداريين والقادة والمعلمين والمعلومات وكذلك الطلاب في مطلع الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1443 – 1444 على النحو التالي:

عودة الأفراد الإداريين إلى المدارس: في الثامن من شهر أغسطس القادم (8-8-2021م) الموافق (29 ذي الحِجَّة 1442هـ).

في الثامن من شهر أغسطس القادم (8-8-2021م) الموافق (29 ذي الحِجَّة 1442هـ). عودة المعلمين وكذلك المُعلمات إلى المدرسة: في تاريخ الرابع عشر من شهر محرم 1443 هـ (14-1-1443هـ) وهو الموافق بالميلادي يوم الثاني والعشرين من أغسطس (22-8-2021م).

في تاريخ الرابع عشر من شهر محرم 1443 هـ (14-1-1443هـ) وهو الموافق بالميلادي يوم الثاني والعشرين من أغسطس (22-8-2021م). عودة الطلاب وبدء الدراسة فعليًا بداية الفصل الدراسي الأول: في تاريخ يوم الحادي والعشرين من محرم من عام 1443هـ (21-1-1443هـ)، وهو المُوافق التاسع والعشرين من أغسطس (29-8-2021م).

هل المدرسة السنة الجاية حضوري؟

نعم؛ حيث قد أوضح السيد حمد آل شيخ وزير التربية والتعليم داخل المملكة العربية السُّعُودية كيف ستكون الدراسة العام القادم في السعودية 1443 عبر الإعلان عن انتهاء نظام الداسة عن بعد الذي كان يتم العام الماضي عبر منصة مدرستي خصوصًا بعد أن مكنت المملكة من إعطاء اللِّقاح والتحصين إلى الغالبية العظمي من المواطنين ولكن تم وضع مجموعة من الشروط التي لا بُد من مراعاتها من اجل الحفاظ على صحة الطلاب وجميع أفراد العلمية التعليمية والعاملين بالمدارس عند استئناف الدراسة حضوري، وهي:

لا بُد من تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب وعلى مدار الفصل الدراسي والعام الدراسي أيضًا بشكل دائم.

لا بُد من التزام الجميع باستخدام المواد المطهرة وارتداء الماسك الواقي خصوصًا عند وجود تجمعات بين عدة أشخاص.

على جميع الأفراد العاملين في قطاع التربية والتعليم من الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على اللِّقاح التقديم فورًا والحصول على جرعات التطعيم.

نظام الدراسة 3 فصول 1443-1444

سوف تكون الدراسة في المملكة في العام القادم 1443 – 1444 على ثلاثة فصول دراسية مدة كل فصل دراسي بها سوف تكون حوالي 13 أسبوع وسوف يحصل الطلاب طوال العام الدراسي على اثنتي عشرة إجازة منها إجازة اليوم الوطني وإجازة عيد الأضحى وعيد الفطر وغيرهم، أما تقويم موعد بداية وانتهاء كل فصل من الفصول الدراسية الثلاثة ، فهو يأتي على النحو التالي: