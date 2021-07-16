رقم الجوازات المجاني الموحد للاستفسار في المدينة المنورة والرياض وباقي المدن السعودية 1443

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عمر شويل - جدة رقم الجوازات المجاني الموحد للاستفسار في المدينة المنورة والرياض والمدن السعودية 1443، والمخصص للاستفسار هو أكثر ما يتم التساؤل عنه بشكل مستمر من قبل الكثير من الأشخاص داخل المدينة المنورة، ونظرا لهذه التساؤلات فقد قام الحساب الرسمي الخاص بالجوازات في المملكة العربية السعودية بالكشف عن الأرقام المجانية للجوازات في مختلف المدن بالمملكة. والتي يتم من خلالها تقديم الاستفسارات عن أي معاملة يرغب الأشخاص في إجراؤها وكذلك تقديم الشكاوى من قبل كافة الأشخاص في المملكة العربية السعودية، نتابع رابط موقع يسر للتعاملات الإلكترونية 1443، وسوف نوضح الآن من خلال هذا المقال الرقم المجاني الخاص بالاستفسارات الجوازات في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
رقم الجوازات المجاني الموحد للاستفسار في المدينة المنورة 1443
الرقم المجاني للجوازات للاستفسارات في المدينة المنورة في ظل سعي وزارة الداخلية السعودية بشكل مستمر الى توفير الكثير من الخدمات والمعاملات المختلفة التي يحتاج إليها الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فقد قامت بطرح رقم مجاني خاص بالاستفسارات مخصص للجوازات ليتم الاستفسار عن أي معاملة سواء للمقيمين والمواطنين بالسعودية، لهذا فقد تم الاعلان عن هذه الأرقام، وأما عن رقم الاستفسار المجاني للجوازات في المدينة المنورة بالسعودية فقد جاء على النحو التالي.
- خصصت الإدارة العامة للجوازات رقم مجاني يكون خاص بالأفراد داخل المدينة المنورة فقط، بحيث يتم من خلاله استقبال كافة الاستفسارات وتقديم الشكاوى أيضا.
- يمكن التواصل على الرقم المجاني الجوازات في المدينة المنورة من خلال التواصل على هذا الرقم 0148480903.
أرقام الجوازات المجانية في المدن السعودية
أما عن الأرقام المجانية الجوازات التي تم تخصيصها الاستفسارات من داخل المدن السعودية المختلفة فقد جاءت على النحو التالي.
|رقم الجوازات الرياض
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|رقم الجوازات جدة
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|رقم الجوازات الدمام
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|رقم الجوازات المجاني الموحد للاستعلامات
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الرقم الخاص بإدارة الجوازات في محافظة السعودية
الرقم الخاص بإدارة الجوازات في محافظة ظهران الجنوب هو 0172550672.
الرقم المجاني المخصص إدارة جوازات محافظة الخرج الرقم هو 0115443246.
إدارة جوازات محافظة قرية العليا حددت الرقم الخاص بها وهو 0133861937.
كما أن إدارة جوازات محافظة الزلفي حددت رقمها الخاص والمجاني وهو 0114221635.
الرقم المجاني الخاص بإدارة جوازات محافظة الجبيل هو
كما أن جوازات محافظة رابغ حددت الرقم المجاني الخاص بها وهو 0124223915.
طريقة حجز موعد بالجوازات
يمكن إجراء خدمك حجز موعد الجوازات بالمملكة العربية السعودية عبر موقع https://www.absher وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- اولا في البداية يتم التوجه الى منصة أبشر مباشرة.
- يتم إجراء تسجيل الدخول الى ابشر افراد من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يتم اختيار خدمة حجز المواعيد.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- الضغط على أيقونة حجز موعد من جديد.
- يتم تحديد الخدمة التي يرغب المستخدم في إنجازها.
- اختيار المنطقة التابع لها المستخدم وكذلك الإدراك المناسبة والأقرب لك.
- تحديد الوقت المناسب لزيارة المكتب الجوازات.
- الضغط على تأكيد الحجز.
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