رقم الجوازات المجاني الموحد للاستفسار في المدينة المنورة والرياض وباقي المدن السعودية 1443

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عمر شويل - جدة رقم الجوازات المجاني الموحد للاستفسار في المدينة المنورة والرياض والمدن السعودية 1443، والمخصص للاستفسار هو أكثر ما يتم التساؤل عنه بشكل مستمر من قبل الكثير من الأشخاص داخل المدينة المنورة، ونظرا لهذه التساؤلات فقد قام الحساب الرسمي الخاص بالجوازات في المملكة العربية السعودية بالكشف عن الأرقام المجانية للجوازات في مختلف المدن بالمملكة. والتي يتم من خلالها تقديم الاستفسارات عن أي معاملة يرغب الأشخاص في إجراؤها وكذلك تقديم الشكاوى من قبل كافة الأشخاص في المملكة العربية السعودية، نتابع رابط موقع يسر للتعاملات الإلكترونية 1443، وسوف نوضح الآن من خلال هذا المقال الرقم المجاني الخاص بالاستفسارات الجوازات في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

رقم الجوازات المجاني الموحد للاستفسار في المدينة المنورة 1443

الرقم المجاني للجوازات للاستفسارات في المدينة المنورة في ظل سعي وزارة الداخلية السعودية بشكل مستمر الى توفير الكثير من الخدمات والمعاملات المختلفة التي يحتاج إليها الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فقد قامت بطرح رقم مجاني خاص بالاستفسارات مخصص للجوازات ليتم الاستفسار عن أي معاملة سواء للمقيمين والمواطنين بالسعودية، لهذا فقد تم الاعلان عن هذه الأرقام، وأما عن رقم الاستفسار المجاني للجوازات في المدينة المنورة بالسعودية فقد جاء على النحو التالي.

خصصت الإدارة العامة للجوازات رقم مجاني يكون خاص بالأفراد داخل المدينة المنورة فقط، بحيث يتم من خلاله استقبال كافة الاستفسارات وتقديم الشكاوى أيضا.

يمكن التواصل على الرقم المجاني الجوازات في المدينة المنورة من خلال التواصل على هذا الرقم 0148480903.

أرقام الجوازات المجانية في المدن السعودية

أما عن الأرقام المجانية الجوازات التي تم تخصيصها الاستفسارات من داخل المدن السعودية المختلفة فقد جاءت على النحو التالي.

رقم الجوازات الرياض رقم جوازات منطقة الرياض: 4057000 011.

رقم إدارة المقيمين بالرياض: 4418558 011. رقم الجوازات جدة إدارة المقيمين بجدة: 6322246 012.

رقم شعبة جوازات جدة: 6315858 012.

رقم جوازات ميناء جدة الإسلامي: 6474340 012. رقم الجوازات الدمام إدارة المقيمين بالدمام: 8469660 013.

رقم جوازات ميناء الدمام: 8572245 013. رقم الجوازات المجاني الموحد للاستعلامات مديرية العامة للجوازات رقم: 0114771100،

رقم الفاكس: 0114778835.

الرقم الخاص بإدارة الجوازات في محافظة السعودية

الرقم الخاص بإدارة الجوازات في محافظة ظهران الجنوب هو 0172550672.

الرقم المجاني المخصص إدارة جوازات محافظة الخرج الرقم هو 0115443246.

إدارة جوازات محافظة قرية العليا حددت الرقم الخاص بها وهو 0133861937.

كما أن إدارة جوازات محافظة الزلفي حددت رقمها الخاص والمجاني وهو 0114221635.

الرقم المجاني الخاص بإدارة جوازات محافظة الجبيل هو

كما أن جوازات محافظة رابغ حددت الرقم المجاني الخاص بها وهو 0124223915.

طريقة حجز موعد بالجوازات

يمكن إجراء خدمك حجز موعد الجوازات بالمملكة العربية السعودية عبر موقع https://www.absher وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.