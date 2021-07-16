نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس للاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم 1442 بند الإجور والمستخدمين “سلم الرواتب” في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع نظام فارس edu.moe.gov.sa للاستعلام عن ترقيات منتسبي وزارة التعليم السعودية 1442 بعدما صدر القرار بترقية عدد 4737 من موظفي الوزارة، وهم من العاملون على بد الأجور وبند المستخدمين، وتأتي هذه الترقيات استكمالاً لجهود وزارة التعليم بالمملكة في سعيها الدؤب لترقية المستحقين لتلك الترقيات، وتحدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن ترقية ما يزيد عن 12 ألف من منتسبيها، في سابقة لم تحدث من قبل لشاغلي الوظائف الإدارية، هذا وقد أشارت الوزارة إلى أن الاستعلام هذه الترقيات الجديدة سيكون من خلال نظام فارس⁩ للخدمة الذاتية.

رابط نظام فارس للاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم 1442

رابط نتائج ترقيات الموظفين الإداريين بوزارة التعليم 1442 edu.moe.gov.sa

هذا وقد شهد رابط نظام فارس عملية بحث مكثفة للاستعلام عن نتائج ترقيات موظفي وزارة التعليم السعودية من الإداريين، وذلك فور صدور قرار ترقية ما يزيد عن 4700 موظف وموظفة، ونظرا لذلك سنتناول من خلال هذا التقرير طريقة الاستعلام عن نتيجة ترقيات وزارة التعليم من خلال نظام فارس وهو المنوط به إعلان تلم النتائج، وتأتي تلك الترقيات بمثابة حافز للقائمون على أمر العملية التعليمية بالمملكة، والذين عملوا بجد خلال الفترة الاستثنائية الماضية، في ظل جائحة كورونا.

رابط تسجيل نظام فارس الخدمة الذاتية للاستعلام عن ترقيات وزارة التربية والتعليم

يعتبر نظام فارس للخدمة الذاتية أحد الأنظمة الفرعية لنظام فارس للموارد البشرية، والذي يقدم العديد من الخدمات للعديد من الفئات الوظيفية بالمملكة، والتي تشمل الموظف والمعلم والإداري والعامل، وتلك الخدمات يمكن الحصول عليها بعد أخذ الموافقات الواجبة من أصحاب الصلاحية، ويتم ذلك بطريقة إلكترونية ألية، وذلك دون الحاجة للرجوع للإدارة، كما يمكن أيضا أن يقوم المستفيد من تلك الخدمة بتتبع المعاملة الخاصة به، وكذلك حصوله على القرار الصادر بشأن تلك المعاملة.

سلم رواتب المستخدمين وبند الأجور للعاملين بوازة التعليم السعودية

الجدول الزمني 1443 لعودة شاغلي الوظائف التعليمية لعملهم

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم ترقيات وزارة التعليم السعودية وطريقة الاستعلام عنها من خلال رابط موقع نظام فارس الخدمة الذاتية، هذا وقد تضمن هذا التقرير رابط استعلام نظام فارس، كما استعرضنا ما نُشر عن سلم رواتب المعلميين والإداريين وجميع منتسبي وزارة التعليم.