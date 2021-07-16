إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض 1443

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عمر شويل - جدة ظهرت نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض 1443. وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي حددته اللجنة الإشراقية للقبول الالكتروني الموحد للطلاب والطالبات 1443، وذلك بعد أن تم إغلاق أعمال التسجيل لجميع التخصصات للطلاب عبر بوابة القبول الموحد اعتبارا من السبت الماضي الموافق 30/11/1442 الساعة الثانية عشر ظهراً. في حين تم غلق بوابة القبول الموحد للطالبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/12/1442هـ الساعة الثانية عشر ظهراً.

رابط نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض 1443

أشارت لجنة القبول الموحد بأن اللجنة قامت بإعلان نتائج الترشيح للطلاب والطالبات عبر بوابة القبول للطلاب والطالبات للكليات التي تشترط للقبول بها. حضور مقابلة شخصية يوم الاحد الماضي الموافق 1/12/1442 هـ.

وأضافت اللجنة بأنه وفقاً للجدول الزمني لإعلان نتائج القبول الموحد، فإن اعلان نتائج الفرز الأول وبدء تأكيد القبول للطلاب سيكون بداية من اليوم الخميس الموافق 5/12/1442 هـ. الموافق 15 يوليو 2021.

بينما ستقوم اللجنة بإعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول للطالبات من خلال البوابة يوم السبت الموافق 7/12/1442. وسيكون أخر موعد لتأكيد الفرز الأول للطلاب هو يوم الأحد الموافق 8/12/1442. بينما سيكون أخر موعد لتأكيد قبول الفرز النهائي بالنسبة للطالبات هو يوم الجمعة الموافق 13/12/1442 هـ الساعة الثانية عشرة ظهراً.

تأكيد القبول بجامعات الرياض والكليات التقنية للطلاب والطالبات:-

أكدت اللجنة على ضرورة قيام الطلاب والطالبات المقبولين. بتأكيد عملية القبول من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على بوابة القبول الموحد للطلاب، أو القبول الموحد للطالبات.

2- يقوم الطالب/ الطالبة بالدخول على حسابة في البوابة وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد من أجل تأكيد عملية القبول.

3- سوف يتم استبعاد أي طالب/ طالبه لم يقوموا بتأكيد عملية القبول بعد انتهاء الموعد المحدد.

وأخيراً فقد كشفت اللجنة، إلى أنه سوف يكون هناك فرز أخير للطلاب فقط سوف يتم اعلان نتائجه يوم الأحد الموافق 8/12/1442 هـ، وسيكون أخر موعد لتأكيد القبول فيه اعتباراً من يوم السبت الموافق 14/12/1442 هـ الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأوضحت بأن الفرز الأخير سوف يشتمل على جميع الطلاب الذين تم ترشحيهم للقبول في الجامعات والكليات التقنية عبر بوابة القبول الموحد وفقاً للرغبات التي تم إدخالها ومعايير المفاضلة المعتمدة.