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عمر شويل - جدة راتب التدرج الوظيفي أرامكو 1443 للذكور والإناث وما هو التدرج الوظيفي لطلاب الثانوية العامة في هذه الشركة حيث تعتبر من أهم شركات البترول الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتتيح دورات تدريبية لخريجي الثانوية العامة من الذكور والإناث فور التخرج من هذه المرحلة ومن بعدها يتم تحديد الوظائف الخاصة بهم والرواتب التي تتناسب مع الوظيفة.

راتب التدرج الوظيفي أرامكو 1443 للذكور والإناث

تعتبر شركة أرامكو من أهم الشركات الموجودة في قطاع البترول في المملكة العربية السعودية، وتعرف هذه الشركة بأنها واحدة ضمن الشركات التي تتيح دورات تدريبية لخريجي الثانوية العامة من الذكور والإناث.

وهذه الدورات التدريبية لا تقتصر على الجانب العملي فقط، بل تحتوي على عدد ساعات عمل تصل إلى 8 ساعات في اليوم من السبت وحتى الأربعاء، ولهذا فإن راتب التدرج الوظيفي يصل إلى 3000 ريال سعودي يتم خصم ما يقارب 9% منه للتأمينات، والجدير بالذكر أن مدة التدريب تصل إلى عامين من بعدها يحصل المتدربين على تعيين في المجال الذي حصل فيه على التدريب.

تخصصات أرامكو لخريجي الثانوية 2021

تعتبر شركة أرامكو من الشركات الرائدة في توفير دورات تدريبية لخريجي الثانوية العامة من الذكور والإناث، وهذا ما جعلها توفر العديد من التخصصات التي تتناسب مع ميول الطلبة والطالبات، وتساعد على تحديد مجال التوظيف الخاص بهم.

ومن ضمن التخصصات التي يضمها برنامج أرامكو لخريجي الثانوية العامة الآتي:

فني كهرباء.

لحام معادن.

ميكانيكي حفر.

رجل إطفاء.

عامل آلات الغاز والنفط.

فني صيانة المكيفات.

فني معادن.

رجل أمن صناعي.

فني صيانة أدوات ومعدات.

موظف للأعمال المكتبية.

تقديم أرامكو لخريجي الثانوية

يمكن الالتحاق بالدورات التدريبية الخاصة بشركة أرامكو من خلال اتباع الخطوات التالية: