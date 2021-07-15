متى يسقط الضمان الاجتماعي 1443 طبقًا للوائح النظام الجديد

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عمر شويل - جدة متى يسقط الضمان الاجتماعي 1443 وما هي الشروط الضمان الاجتماعي للموظفين، حيث يعتبر الضمان الاجتماعي واحد من أهم البرامج التنموية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بهدف توفر حياة أفضل لكافة المواطنين السعوديين، وهو عبارة عن مبلغ شهري يحصل عليه الفئة المستهدفة حرصاً على توفير كافة متطلبات الحياة اليومية.

متى يسقط الضمان الاجتماعي 1443

الضمان الاجتماعي هو برنامج تنموي يهدف إلى توفير مستوى معيشي جيد لكافة المواطنين السعوديين للتخلص من ظاهرة الفقر داخل المملكة.

ومع ظهور بعد التعديلات الجديدة على الضمان الاجتماعي صرحت وزارة الموارد البشرية ومجلس الوزراء السعودي بوجود بعض الحالات التي يتم فيها وقف المعاشات، والتي تشمل الآتي:

تنازل المواطن عن حقه في الضمان الاجتماعي.

وفاة المستفيد.

إظهار عدم جدية المواطن السعودي المستفيد في البحث عن عمل.

عدم إظهار المستفيد الالتزام بخطة التأهيل الشامل.

في حالة عدم توافر شروط الضمان الاجتماعي في المستفيد.

في حالة التعرف على عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة عن المواطن السعودي المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي.





شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

يعتبر الضمان الاجتماعي واحد من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة بهدف توفير حياة كريمة لمواطنيها من خلال تقديم مبلغ شهري، ويتم استحقاق معاش الضمان الاجتماعي من خلال مجموعة من الشروط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتي تضمن الآتي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

عدم وجود أي دخل آخر من برامج الدعم الأخرى.

عدم وجود اشتراك في التأمينات الاجتماعية.

أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

عدم تخطي الدخل الشهري للمبلغ الخاص بمعاش الضمان الاجتماعي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

يتم الالتحاق ببرامج الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة.

اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار مستخدم جديد، لكي تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي.

بعدها تظهر صفحة جديدة يتم إدخال كافة بيانات صاحب الطلب بها.

التأكد من البيانات التي تم تقديمها وإدراج رقم التحقق المرئي.

الضغط على زر التسجيل لإرسال الطلب الخاص بك.

بعدها سوف يتلقى صاحب الطلب رسالة نصية على رقم الهاتف الملحق بالطلب تحتوي على رمز التأكيد.

يتم إدراج رمز التأكيد والضغط على الأيقونة الخاصة به، وهكذا نكون قد تعرفنا على إجابة سؤال متى يسقط الضمان الاجتماعي 1443 وشروط الاستحقاق الخاصة به.