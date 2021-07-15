نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماين كرافت التعليمية 2021 minecraft والمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال هذا المقال نوفر لكم كل المعلومات عن ماين كرافت التعليمية 2021، تحميل education.minecraft ماين كرافت التعليمية للالتحاق بمسابقة مدرستي تبرمج التي أعلنت عنها المدارس بالمملكة العربية السعودية للطلبة والمعلمون، وذلك لتعزيز التطور التكنولوجي لدى الطلبة وتنمية موهبة البرمجة لديهم تمهيداً للاشتراك في المسابقات العالمية.

ماين كرافت التعليمية 2021

ماينكرافت التعليمية 2021 هي تطبيق مخصص للاستخدام المدرسي، حيث يمكن للمدرسة التي تريد أن تضيفها لأنشطة التكنولوجيا الخاصة بها أن تقوم بشراء تراخيص ماين كرافت التعليمية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وتوفر ماين كرافت الإصدار التعليمي العديد من الدروس والبرامج التعليمية المجانية لجميع المستخدمين وتتواجد هذه البرامج في مكتبة اللعبة.

ماين كرافت التعليمية Minecraft: Education Edition هي عبارة عن نظام تعليمي قائم على الألعاب ويشجع الطلبة على الإبداع والتعاون وحل المشكلات في البيئة، حيث متاح لعبها كلعبة جماعية يشارك فيها أكثر من طالب، و يستخدم المعلمون تطبيق ماين كرافت في جميع أنحاء العالم لإشراك الطلاب في الموضوعات المختلفة وإضفاء الحيوية على المفاهيم المجردة، وتوفر اللعبة المئات من الدروس المتوافقة مع معايير ومناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، ودروس كيفية اللعب وتحديات بناء ملهمة.

رابط لعبة ماين كرافت

نقدم لكم رابط ماين كرافت التعليمية، ويمكن تحميل اللعبة من خلال الرابط الخاص بتحميل Minecraft: Education Edition، ومن خلال هذا الفيديو التوضيحي يمكن معرفة أهداف اللعبة في تحسين مستوى البرمجة لدى الطلبة والطالبات ولكل من استخدم اللعبة لزيادة حس الإبداع والابتكار.

خطوات تحميل ماين كرافت

للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج يجب تحميل وتثبيت ماين كرافت النسخة التعليمية، حتى تشارك إدارات التعليم والمدارس والمعلمون والمعلمات في المرحلة الأولى من المسابقة وهى الحصول على ساعة برمجة، ومشاركة الطلبة والطالبات بالتعليم الحكومي والأهلي والأجنبي والعالمي مع المعلمون والمعلمات في المرحلة الثانية من المسابقة، ولا تتم المشاركة في المرحلة الثانية إلا بعد المشاركة في المرحلة الأولى.

من خلال تحميل ماين كرافت النسخة التعليمية يمكن استكمال مسابقة مدرستي تبرمج، التي يبحث عنها الألف من الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية، وتهدف المسابقة إلى تنمية المعرفة الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجيا لاستكمال رؤية المملكة العربية السعودية والتي تهدف للتطوير، أقدم لكم هذا الفيديو التوضيحي بكل التفاصيل التي تسهل على الطالب لتحميل اللعبة.

موقع مدرستي يقدم كل الخطوات التي يمكن من خلالها تحميل اللعبة والمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج، التي تهدف إلى تعلم المبادئ الأساسية للبرمجة وتوجد أسئلة وأجوبة توضح كيفية الاشتراك من خلال سؤال كيف ابدأ يمكن من خلاله تنزيل برنامج ماين كرافت الإصدار التعليمي وتنزيل الأدلة الإرشادية للمعلم والطالب، وكيف أشارك وكيف أساهم.

الحصول على شهادة ساعة برمجة

بعد تحميل ماين كرافت التعليمية على جهازك الخاص يمكن بالضغط على hour of code بعد تحميل اللعبة أو من خلال موقع code.org الدخول على ساعة برمجة لكي تكمل كل المهام الخاصة بك من البرمجة عن طريق استخدام أداة البرمجة blocks ولا تضغط على python لإنها تحتاج أن تكتب كود برمجي طويل يحتاج إلى احترافية، هذا الفيديو مفيد جداً يوضح جميع الخطوات بالتفصيل للبرمجة والحصول على شهادة ساعة برمجة لإتمام المرحلة الأولى من المسابقة.

ونؤكد على المشتركين ضرورة استكمال المرحلة الأولى للاشتراك في المرحلة الثانية والمرحلة الأولى ستنتهى 17 رمضان 1442هـ لذلك يجب استكمال كافة المراحل والحصول على ساعة برمجة من خلال الخطوات التوضيحية في الفيديو السابق.

ساعة برمجة

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مسابقة مدرستي تبرمج، وقد شارك العديد من الإدارات العامة بالعديد من المناطق على مستوى محافظات المملكة العربية السعودية، ويجب الحصول على شهادة ساعة برمجة كشرط أساسي لاستكمال مراحل المسابقة وهي المرحلة الثانية، واليكم الإحصائيات التي توفرت من خلال موقع مدرستي لعدد الطلبة المشاركين والإدارات التي شاركت.

المرحلة الثانية لمسابقة مدرستي تبرمج

بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مسابقة مدرستي تبرمج واكتمال ساعة برمجة والحصول على الشهادة يمكن لكل من شارك في المرحلة الأولى أن يشترك في المرحلة الثانية من المسابقة، ومهمة المرحلة هي عمل مشاريع تصميم ابداعي في مدارس التعليم العام، والفئات المشاركة هي المعلمون والمعلمات والطلبة والطالبات بالتعليم الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي ايضاً.