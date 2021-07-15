نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة مالية مقدمة من الديوان الملكي السعودي للمواطنين المحتاجين في المقال التالي
عمر شويل - جدة يوجد العديد من المواطنين السعودين الذين يعانون من أزمات مالية حادة والتي تؤدي إلي عدم تلبية احتياجهم أو سداد ديونهم أو شراء علاجهم، فليس لديهم حيله غير البحث في بعض الأماكن التي تقوم بتقديم مساعدة لهم، فقد يوجد العديد من المواطنين والجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية التي تقوم بتقديم مساعدات مالية لجميع المواطنين المحتاجين المستحقين للمساعده، ومن ضمنهم أيضا مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية التي تقدم مساعدات للمواطنين للحصول علي سكن أو سيارة، كما تقدم منصة احسان أيضا بالمملكة العربية السعودية مساعدة مالية للمحتاجين والفقراء، وهناك الديوان الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يقدم مساعدات مختلفة لجميع المواطنين المستحقين بالمملكة، فهو يقدم مساعده مالية للمحتاجين لسد ديونهم أو لتلبي احتياجاتهم، كما يقد أيضا مساعده للمرضي لشراء علاجهم ويمكنهم طلب لعلاج داخل أو خارج المملكة أيضاً.
كيفية تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي
يتم طلب مساعده مالية من الديوان الملكي من خلال ارسال خطاب للملك سليمان بن عبد العزيز تطلب فيه احتياجك وسيتم الموافقة لجميع المواطنين السعودين المحتاجين بعد ارسال إثباتات انك تعاني من أزمة مالية، وعليك ارسال خطاب كالتالي:
- في بداية الخطاب قم بالتوجيه تحية الإسلام إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”
- قم بتحديد نوع المساعدة التي تحتاج إليه كا طلب مساعده مالية أو طلب لعلاج أو طلب اعفاء لقروض.
- يقوم المواطن بشرح سبب طلبه وتوضيح جميع التفاصيل التي دفعة لطلب المساعدة وما الأسباب التي يعاني منها.
- يجب تقديم المستندات والوثائق الخاصة بطلب المساعدة مع نموذج الطلب الشخصي.
- يجب كتابة اسم المواطن الطالب للمساعدة ورقم الهاتف الجوال.
- في نهاية الخطاب يتم التوجيه بالتحية الشكر إلى الملك سلمان بن عبد العزيز.
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