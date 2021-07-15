قسط سلفتك بدون تحويل الراتب بأقساط مجدولة وبإيداع نقدى فورى

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عمر شويل - جدة قسط سلفتك بدون تحويل الراتب تمويل شخصي بإيداع نقدى فورى تقدمه منصة سلفة الإلكترونية ، حيث توفر منصة سلفة منتجات تمويلية خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي بتسهيلات عديدة في السداد ، كما تعمل منصة سلفة علي تقديم التمويل الشخصي بشروط تناسب جميع العملاء سواء كانوا من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة، وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة سعودية إلكترونية تقدم منتجات تمويلية شخصية بصيغة إسلامية ، والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد في المملكة العربية السعودية.

قسط سلفتك بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

تمويل شخصي فورى وكاش بدون تحويل الراتب أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث توفر منصة سلفة هذا المنتج بشروط ميسرة وغير معقدة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، كما تعمل منصة سلفة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العملاء ، وذلك من خلال سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل ،ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. توفر منصة سلفة الإلكترونية موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على التمويل الشخصي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من تمويل سلفة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. يتميز التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية بهامش ربح تنافسي. يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة الاستفادة من عرض قسط سلفتك بدون تحويل الراتب بشروط سهلة وميسرة وبأقل راتب. تقوم منصة سلفة بإيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالشخص المتقدم بالطلب والمعتمد لدى سلفة. توفر منصة سلفة الإلكترونية للعملاء فرصة الحصول على سلفة فورية بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ السلفة علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل. تعمل منصة سلفة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل.

كيفية البدأ في طلب تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب