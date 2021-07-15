منظمة الصحة العالمية : 23 مليون طفل في العالم لم يتلقوا اللقاحات الاساسية

دوت الخليج – وكالات أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف أن 23 مليون طفل حول العالم لم يتلقوا اللقاحات الدورية الأساسية، ومن بينهم 17 مليون طفل لم يتلقوا أي لقاح طوال العام الماضي بسبب اضطرابات القطاعات الصحية خلال جائحة كوفيد19 .

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم إن عدم تلقي الأطفال للقاحات الأساسية يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض القاتلة التي يمكن الوقاية منها، كالحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا .

وأشار إلى أن انتشار تلك الأمراض سيمثل عبئا على الأنظمة الصحية التي تكافح لمواجهة الجائحة، داعيا إلى الاستثمار في تلقيح الأطفال .

وأكد تقرير مشترك للمنظمتين أن اضطراب حملات التلقيح الدورية أدت إلى تأجيل 57 حملة ضد الخصبة وشلل الأطفال والحمى الصفراء وغيرها في 66 دولة، مبينا أن أكثر المناطق تضررا من عدم تلقيح الأطفال هي جنوب شرق آسيا وشرق البحر المتوسط، حيث لم يتلق 3.5 ملايين طفل الجرعات الأولى من لقاحات التيتانوس والدفتيريا وشلل الأطفال وفقد 3 ملايين طفل الجرعة الأولى من لقاح الحصبة .

وأعرب عن القلق تجاه الوضع في الأمريكتين التي يستمر معدل تلقيح الأطفال فيها في الانخفاض من تغطية بلغت 91 % عام 2016 الى 82 % حاليا .

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