نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكلات عيد الأضحى وأشهر الصفات الخليجية في عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكلات عيد الأضحى تعد في الغالب من لحوم الضأن أو الماعز طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ويعتبر المطبخ الخليجي من أشهر المطابخ التي تتميز بإعداد أطباق اللحم بطرق عديدة ومختلفة ومن أشهر وأهم هذه الوجبات هي كبسة اللحم، برياني اللحم، مقلوبة اللحم، المنسف الأردني والمندي وغيرها من الأكلات الشهيرة ، ومن خلال المقال سوف نعرض علي حضراتكم أشهي الوصفات الخليجية التي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك بكل سهولة ويسر أثناء فترة العيد.

أكلات عيد الأضحى

1- مجبوس اللحم

من خلال المقال يمكنك التعرف علي بهارات اللحم، مجبوس اللحم من أشهر الوصفات في المطبخ الخليجي والمطبخ الكويتي وخاصةً في البحرين ومقادير المجبوس كالتالي:

كيلو من اللحم الضأن بالعظم.

2 ملعقة من عصير الليمون.

نصف كوب من السمن.

ملح حسب الرغبة.

2 ملعقة كركم.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الكزبرة.

فلفل اسود مطحون.

2 ملعقة هيل مطحون.

ملعقة صغيرة من الزعفران؟

قرفة مطحونة 2 ملعقة صغيرة.

بهارات مشكلة.

عدد 5 من البصل المفروم فرم غير ناعم.

3 فصوص من الثوم.

طريقة التحضير

نضع اللحم وعلية عصير الليمون والملح.

في قدر نضع جميع البهارات و التوابل السابقة ،ويتم سكب السمن أو الزيت والبصل.

يتم وضع اللحم علي التوابل مع التقليب المستمر.

يتم وضع الماء المغلي فوق اللحم حتي يغطيها الماء.

يترك اللحم علي النار لمدة 40 دقيقة حتي ينضج.

نخرج اللحم ويتم تصفية المرق من التوابل و البصل.

يتم خلط حبهان مطحون والزعفران والكركم بالإضافة إلي ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نضع اللحم في صينية زيتم دهنها بقيل من الزيت ومعجون الطعام والمكونات السابقة.

تدخل اللحم في الفرن حتي تحمر وتقدم مع الأزر البسمتي.

2- المرقوق

المرقوق فهو من أكلات عيد الأضحى المشهورة في دول الخليج ، ويتم صناعة المرقوق من القمح، ويتميز القمح المستخدم لأنة طري ولين، والمقادير كالتالي:

كيلو من اللحم مقطع مكعبات.

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

3 فصوص من الثوم.

عدد 3 ثمرات من الطماطم مقشرة ومقطعة مكعبات.

4 ثمرات من الكوسة المقطعة قطع كبيرة.

2 ثمرة بطاطس مقطعة قطع كبيرة.

3 ثمرات من الجزر قطع متوسطة.

ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة قطع متوسطة.

2 من اللومي.

2 ملعقة صلصة طماطم .

ملعقة من الكاتشاب .

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

ورق غار وكمون.

نصف فلفل أخضر حار.

كزبرة جافة.

4 أكواب من الماء .

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف كوب من شرائح الليمون.

كوب ونصف من الدقيق الأسمر.

نصف كوب ماء.

طريقة عمل عجين المرقوق

في وعاء عميق يتم وضع الدقيق مع الملح و الفلفل والماء ويعجن جيداً حتي يكون عجينة متماسكة.

يتم تغطية العجين بورق بلاستيك لمدة 30 دقيقة.

يتم فرد العجين بجهاز المعكرونة.

ثم تقطيعها إلى مربعات متوسطة الحجم.

طريقة إعداد باقي الوصفة