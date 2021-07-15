كيفية معرفة رقم المشترك في التأمينات الاجتماعية في حال نسيانه 1442

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عمر شويل - جدة من أهم المؤسسات لدى التأمينات الاجتماعية هي المؤسسة العامة، حيث إنها تقوم بدور هام في التأمين على حماية الفرد أيضا حماية ممتلكاتهم، حيث انها تتم مشاركتها مجموعة كبيرة من المواطنين، ويقوم المشترك بنسيان رقمة التأميني في تلك المؤسسة، وتوجد مجموعة من الخطوات التي قد تقوم بها وتسترد بها ذلك الرقم. ويتم الوصول لرقم الاشتراك التأميني وذلك عبر طرق التواصل مع الهيئة بالأتصال وذلك من خلال الرقم٨٠٠١٢٤٣٣٤٤، ونستطيع الدخول عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها والتابعة للهيئة سواء على تويتر، فيس بوك، يوتيوب، ومن قبل المؤسسة تم تخصيص رابط خاص بها تستطيع من خلالة الدخول عليه أيضا تسجيل الاشتراك التأمينى من خلاله.
كيفية حل مواجهة مشكلة نسيان الرقم التأميني
يوجد مجموعة من الخطوات من خلالها يستطيع المواطن أو المقيم إذا تم نسيان الرقم التأميني يمكنه من خلال الخطوات التالية استرداد الرقم وهي كالآتي:
- أولا يتم الأتصال على رقم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- وعندما يتم الاتصال يمكن النقر على رقم ١ ثم رقم ٢ثم ٢مرة أخرى.
- وأخيرا يتم الضغط على الرقم 0, ثم يتم تسجيل رقم هويتك الوطنية حتى يتم التحدث مع خدمة عملاء المؤسسة.
- ومن خلال خدمة العملاء تستطيع التحدث مع الموظف المختص الذي من خلاله يمكنه حل أي مشكلة تأمينية تواجهها.
ففي الاشتراك التأميني يكون رقم هويتك الوطنية هو نفس المستخدم، فإذا فقدت هذا الرقم فلا تقلق وانتبة إلى رقم الهوية الوطنية الذي تحمله.
معرفة رقمي بالمنشأة التأمينية
في المملكة العربية السعودية نستطيع التواصل للأرقام التأمينية الخاص بهم في كل مؤسسات التأمين الموجودة، وذلك عن طريق اتباع مجموعة من البيانات وهي كالآتي:
- نقوم بالتواصل مع مركز الدعم الفنى للتأمينات الاجتماعية.
- يتم تدوين مجموعة من المعلومات وهى كالاتى الأسم، رقم الجوال الخاص، بيانات تطلب منك.
- نقوم بالنقر على الخدمة المعدة فى حالة نسيان رقم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وفى خلال يوم واحد سوف يتم ارسال رسالة لك لحل اى مشكلة تواجهك وذلك من خلال البريد الالكترونى الخاص بك.
- يوجد طرق أخرى يتم من خلالها التواصل عبر صفحات المؤسسة وذلك على تويتر وفيس بوك و يوتيوب.
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