نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الراجحي المجاني الموحد وطريقة تحميل تطبيق المصرف للأندرويد والأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة في المملكة العربية السعودية، تمكن بنك الراجحي من تحقيق الكثير من النجاح لدى السوق السعودي، فاستطاع المنافسة بين المؤسسات المصرفية، ومن خلالة قام بالسيطرة على قطاع عريض من الجمهور، فوفر العديد من الخدمات التى تكون متناسبة مع احتياجات المواطنين وذلك فى المملكة العربية السعودية، وتم التخصيص من قبل مصرف الراجحى قطاع خدمة العملاء، رقم الراجحي ٢٤ساعة، وذلك ليتم التواصل مع جميع المواطنين وذلك لحل جميع مشاكلهم الخاصة بهم وذلك بطريقة سهلة و بسيطة، بدلا من الذهاب الى فروع المصرف، وذلك لتوفير الوقت لديهم أيضا الحفاظ على حياتهم فى ظل الظروف التى تمر البلاد بسبب فيروس كورونا، يعتبر مصرف الراجحى، من أهم المؤسسات المصرفية في القطاع السعودى، ويتم عودة تاريخ تأسيسه إلى ١٩٥٧ ميلادية، وإنه يمتلك الكثير من الخبرة التي يتم امتدادها لأكثر من ٥٠عامآ، وايضا يمتلك ٥٠٠ فرعاً فى المناطق المختلفة.

رقم الراجحي المجاني ٢٤ساعة

استطاع المصرفي الراجحي توفير رقم الراجحي المجاني لمدة٢٤ ساعة، وذلك ليتم التواصل مع جميع المواطنين، وأيضا حل الأزمات الخاصة بهم أيضا مشاكلهم وذلك بدون دفع أي رسوم مالية، وذلك لتقديم الدعم الفني لدى المواطنين وذلك من خلال رقم الخاص ببنك الراجحى ٢٤ ساعة ٨٠٠١٢٤١٢٢٢، ويتمكن المواطنين من التواصل مع خدمة العملاء وايضا الرد على الشكاوى والاستفسارات.

رقم خدمة عملاء مصرف الراجحي الموحد

من خلال مصرف الراجحي، تم تخصيص مجموعة من الأرقام من خلالها يتم التواصل مع خدمة العملاء وذلك من أجل الرد على الاستفسارات الفورية وذلك من خلال الآتى:

يمكن الاتصال على رقم الهاتف المصرفي الموحد وذلك من خلال الرقم٩٦٦٩٢٠٠٠٣٣٤٤ +.

وايضا تم التخصيص من قبل المصرف الراجحي، الرقم المجاني وذلك ليتم التواصل مع عملاء البنك الحاليين من خلال الرقم التالي ٨٠٠١٢٤٨٨٨٠.

وايضا تم التخصيص من قبل مصرف الراجحي، رقم مجاني لجميع العملاء الجدد، وذلك ليتم الرد على الاستفسار ايضا الشكاوى، وذلك عن طريق الاتصال على رقم بنك الراجحى المجاني للعملاء الجدد وذلك من خلال الرقم الاتى ٨٠٠١٢٤١٢٢٢.

ولكن استطاع مصرف الراجحي تقديم ميزة اخرى، وهى انه لم يتم اكتفائه فقط بالتواصل الهاتفي مع العملاء، ولكن زاد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال تخصيص رقم الراجحي واتساب، وذلك ليتم التواصل مع جميع المواطنين، ويريد تقديم أفضل الخدمات بكل يسر، ويتمكن من التواصل مع رقم الراجحي واتساب ٩٢٠٠٠٣٣٤٤.

وتم تحديد من قبل مصرف الراجحي، خطوات يتم فيها التواصل مع رقم الراجحي واتساب وذلك عن طريق الآتى:

يتم النقر على حفظ رقم الراجحي واتساب على الهاتف الخاص بك.

يتم فتح تطبيق الواتساب ويتم البحث عن الرقم.

من الممكن أن يتم النقر على بحث وذلك باستخدام الاسم التى تم تسجيلة على الجوال.

خطوات تحميل تطبيق الراجحي عبر الأندرويد والأيفون: