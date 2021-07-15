نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس طلب بدل ترحيل 1442-1443 خطوات تفعيل خدمة بدل ترحيل المستحقات المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس طلب بدل ترحيل ، وفرت وزارة التربية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تعمل في صالح المعلمين والمعلمات في المملكة من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، الذي يتمتع بالعديد من الخدمات المُقدمة مجانياً لكافة المعلمين والمعلمات مثل حركة النقل الداخلي والخارجي، ونتطرق خلال هذا المقال إلى طريقة تفعيل طلب بدل ترحيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442-1443، والتي يبحث عن معرفتها الكثير من المعلمين والمعلمات الآن تزامناً مع تفعيل نظام فارس بدل ترحيل.

نظام فارس طلب بدل ترحيل

ويشمل نظام فارس الخدمة الذاتية التيسير على جميع المعلمين والمعلمات عند استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة والتي منها طلب بدل ترحيل تلك الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية السعودية منذ أيام قليلة والتي تسمح للمعلمين والمعلمات التقديم للحصول على المستحقات المالية الخاصة بالترقيات للكوادر الإدارية من مدينة لأخرى وفقاً للبنود المخصصة لذلك.

وضمن الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية التعريف بالراتب وكشف الراتب، وسبق أن تعرفنا معكم على كيفية استخدام تلك الخدمة الإلكترونية التي توفر الكثير من الوقت والجهد على المعلمين وتعمل على تيسير كافة الأمور المتعلقة بالرواتب الخاصة بالمعلمين والمعلمات وتكشف التفاصيل الكاملة عن الراتب.

طريقة تفعيل طلب بدل ترحيل في نظام فارس

نوضح لكم الآن طريقة تفعيل طلب بدل ترحيل نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة، بعدما أضافت وزارة التعليم السعودية أيقونة بدل ترحيل، وتتمثل في التالي:

الدخول على رابط منصة نظام فارس.

اختيار أيقونة مستخدم جديد في المنصة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في التالي:

الرقم الخاص بالسجل المدني.

الرقم الخاص بالآيبان الذي سوف يتم استقبال الراتب عليه.

البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – ثم اختيار أيقونة إرسال.

وبخلاف نظام فارس بدل ترحيل والجدير بالذكر أن نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمعلمين والمعلمات والتي منها: تقديم طلبات إجازة، طلب تعديل موعد بدء الإجازة، تقديم طلبات البدلات، طلب تعديل ميعاد ابتداء الإجازة، الاستفسار عن الطلبات المعلقة، هذا وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل التي سيتم الكشف عنها بخصوص نظام فارس الخدمة الذاتية 1442-1443.