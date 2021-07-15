نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دعم برنامج ريف reef ورقم الاتصال الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف دعم برنامج ريف هو مايبحث عنه العديد من المتقدمين للحصول على دعم برنامج ريف والذي يقوم بتقديم الدعم المادي للأسر المنتجة والعاملين بالقطاع الزراعي بهدف تحسين حالتهم المادية، والحصول على إمكانيات تساعدهم في الزيادة من إنتاجهم والاستمرار في العمل.

برنامج ريف

وقد قامت وزارة البيئة والمياه الزراعة في المملكة العربية السعدية بإطلاق برنامج ريف بهدف التنمية الريفية تقديم المساعدة لصغار المزارعين والأسر المنتجة، حيث يختص برنامج ريف بتقديم الدعم المادي لصغار المزراعين بالإضافة إلى العاملين في العديد من القطاعات التابعة للقطاع الزراعي مثل: قطاعات: العسل، والمحاصيل، وتربية الماشية، والأسماء، والبن، غيرها من قطاعات الأسر المنتجة.

موعد صرف برنامج ريف

ويتساءل العديد من مستفيدي دعم منصة ريف الالكترونية عن موعد صرف الدعم المادي المقدم من البرنامج، حيث قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة بحسم الجدل المثار حول موعد صرف دعم برنامج ريف، حيث أوضحت الزارة أنه يبدأ صرف دعم برنامج ريف بداية من اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويستمر الصرف حتى اليوم العاشر من الشهر ذاته، وأوضحت الوزارة أنه يتم تكرار صرف الدعم وفقاً لنوع القطاع المسجل في البرنامج.

رقم برنامج ريف

كما أوضح برنامج ريف أنه تم تخصيص رقم اتصال موحد من أجل الاستفسار حول كل مايتعلق ببرنامج ريف، حيث يمكن للراغبين في الاستعلام عن خدمات برنامج ريف الاتصال على رقم برنامج ريف وهو 19930 وسيتم الاتصال على كافة الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج وطريقة التسجيل وغيرها من معلومات تهم المشتركين في برنامج ريف والراغبين في التسجيل، وقد تم تحديد مواعيد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً من أجل الرد على الاستفسارات عبر الهاتف.

برنامج ريف تويتر

كما تم إنشاء حساب رسمي لمنصة ريف الالكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر من أجل الرد على الاستفسارات والتواصل بشكل أسرع مع المستفيدين، ويمكن للسادة الراغبين في الاستفسار عن برنامج ريف وحالة الدفع وغيرها التواصل عبر حساب برنامج ريف الرسمي على تويتر هو [email protected] وسيتم الرد عليكم في أقرب وقت ممكن.

رابط منصة ريف

ويمكن للسادة الراغبين في الحصول على الدعم المقدم من برنامج ريف والاستفادة من الدعم المادي الذي يقدمه البرنامج لصغار المزارعين والأسر المنتجة الدخول إلى رابط منصة ريف على الانترنت من خلال reef.gov.sa ومن ثم القيام بالتسجيل وتقديم الأوراق التي يطلبها الموقع من أجل الاستفادة من خدمات البرنامج والدعم المادي.