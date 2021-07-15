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عمر شويل - جدة توطين الأنشطة والمهن العقارية بالسعودية وفقًا لإعلان وزارة الموارد البشرية 1442ه‍ ، في ظل جهود المملكة العربية السعودية المستمرة من أجل توفير مستوى معيشة أفضل لأبنائها، وتوفير حياة كريمة تمكنهم من مواجهة ظروف الحياة، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قرار بدء توطين الأنشطة والمهن العقارية، وكذلك العديد من الفرص الوظيفية المحفزة والمستقرة والمنتجة للمواطنين بالمملكة، والزيادة من فرص مشاركتهم في سوق العمل في كافة أنحاء المملكة.

توطين الأنشطة والمهن العقارية بالسعودية وفقًا لإعلان وزارة الموارد البشرية 1442ه‍

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية عن موعد بدء تطبيق قرار التوطين، والذي سيبدأ تطبيقه في 24/2/1442 وسيساهم في توفير أكثر من 11,000 فرصة وظيفية للمواطنين، مما يؤدي بدوره إلى توفير العديد من فرص العمل في القطاع الخاص للكثير من الكوادر الوطنية.

أهم مزايا قرار التوطين بالمملكة 1442ه‍

تشجيع الموظفين على الإستمرارية في الوظائف بدعم أجورهم بنسبة تتراوح ما بين 30-40%.

العمل على زيادة مشاركة الأمهات وذلك بتوفير بدل رعاية لهم.

توفير بدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة.

منح المتقدمين بدل المواصلات من وإلى العمل.

القيام بتدريب الباحثين عن عمل.

منح المتقدمين بدل الانتقال من منطقة لأخرى أو مدينة لأخرى.

أهداف برنامج توطين مهن القطاع العقاري

تدريب وتوظيف ما يقرب من 11200 باحثة وباحث عن العمل في القطاع العقاري.

يساهم بشكل كبير في رفع كفاءات رأس المال البشري.

تأهيل القوي العاملة بالأنشطة الحيوية المختلفة وتوظيفها بالقطاع الخاص.

رفع مهارة الباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل لهم لتحقيق استقرار هم الوظيفي.

هذا ويمكن الإطلاع على الدليل الإرشادي لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية من خلال هذا الرابط https://t.co/m1U4K2Lk7b?amp=1 .

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية دائما على توفير فرص عمل للخرجين بشكل تلقائي، لذلك تقوم الوزارة دائمًا بدراسة وإحصاء أعداد الخرجين و قدرة استيعاب سوق العمل لهذه الأعداد، وتعمل بكل جهد للقيام بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين السعوديين، لخفض معدل البطالة بالمملكة وزيادة فرص الحصول على الوظائف المختلفة.