نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442 وكيفية أداء صلاة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442، المسلمون حول العالم ينتظرون عيد الأضحى المبارك الذي لم يبق سوى أيام قليلة للاحتفال به مع العائلة والأصدقاء، وإقامة شعائر التكبيرات، وأداء صلاة العيد، وتعتبر صلاة العيد من أهم مظاهر الفرح لدى المسلمون، وقد أعلنت المحكمة العليا في السعودية، بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة، عن موعد عطلة عرفات في التاسع عشر من ذي الحجة، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في العشرين من يوليو 2021 الموافق العاشر من شهر ذي الحجة.

ويختلف موعد صلاة العيد في مدن المملكة، حيث حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مواعيد صلاة عيد الأضحى في مختلف المناطق التي تسبق الأضحية والتوزيع على الفقراء والمحتاجين والأقارب، ومن خلال موقع ثقفني سوف نستعرض لكم موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية وكيفية أداء الصلاة فتابعونا.

صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442

يحل عيد الأضحى المبارك في العاشر من شهر ذي الحجة الحالي، الموافق الثلاثاء المقبل ، العشرين من ذلك الشهر، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ، مسح لرؤية هلال شهر ذي الحجة الذي قالت إنه بدأ الأحد الماضي الموافق الحادي عشر من شهر يوليو، والذي سيكون يوم عرفة الإثنين التالي له، الموافق التاسع عشر من شهر ذي الحجة الحالي ، ويمتد عيد الأضحى المبارك أربعة أيام متتالية ، متزامناً مع انتهاء الحجاج من أداء مناسكهم.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية 1442

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، عن موعد الصلاة في مناطق ومدن المملكة ، الثلاثاء المقبل 20 يوليو الجاري ، وفق عدد من الأنظمة، وهي كالتالي:

العاصمة الرياض 5:36 صباحًا

مكة المكرمة 6:09 صباحًا

المدينة المنورة 6:05 صباحًا

الدمام في المنطقة الشرقية 5:19 صباحًا

محافظة جدة 6:11 صباحًا

مدينة نجران 5:59 صباحًا

محافظة ينبع 6:11 صباحاً

مدينة القريات 6:00 صباحاً

مدينة الطائف 6:17 صباحاً

الظهران 5:19 صباحاً

ويتم تحديد توقيت صلاة العيد في المملكة العربية السعودية بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة، أو عشرين دقيقة وتمتد حتى قبل صلاة الظهر، وتقام صلاة عيد الأضحى العام الحالي 1442 في مصليات العيد وغيرها من الأماكن وفي المساجد التي يسمح فيها بصلاة الجمعة، مع وضع ضوابط وشروط للمصلين ومنها، احترام المسافة بين المصلين، وكذلك العمل على الحفاظ على حياة الأفراد ومنع التجمعات والخروج فور انتهاء الصلاة.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

تصلى صلاة العيد في ركعتين يقول فيهما المصلي في الركعة الأولى 6 تكبيرات غير تكبير الإحرام ، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبير الرفع عن السجود. يحمد المصلي الله بين كل تكبير، ويثني على الرسول صلى الله عليه وسلم كما يصلي، ويسن أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى سورة الفاتحة والسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية يصلى بسورة الغاشية أو يقرأ في أول سورة “ق” وفي الثانية القمر، وأن يتم الأمام الركعتين كسجود واستسلام.

وبذلك نكون قد انتهينا من معرفة موعد الصلاة وكيفية صلاة العيد في المملكة العربية السعودية.