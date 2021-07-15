نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 1442 في السعودية توقيت صلاة العيد في الرياض، جدة، الدمام والباقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 1442، أعلنت المملكة العربية السعودية أن اليوم العشرين من يوليو الحالي الموافق العاشر من ذي الحجة، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، وذلك بعد أن تعذر رؤية الهلال ذي الحجة، وبهذه المناسبة نستعرض معكم أحباءنا في كل مكان وقت صلاة عيد الأضحى 1442 في كافة المناطق والمدن السعودية، خاصة أن الكثير يتساءل صلاة العيد الساعة كم؟.

موعد صلاة عيد الأضحى 1442 السعودية

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد وجهت من خلال تعميم عن صلاة عيد الأضحى ، أنها ستُقام للعام الحالي موجهة بالتوسع في أماكن إقامة صلاة العيد في المساجد والجوامع وجميع مصليات الأعياد، موضحة وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس ب15 دقيقة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند دخول المصلين وخروجهم، بالإضافة إلى تحقيق التباعد المعلن عنه بين المصلين، بالإضافة إلى تهيئة أماكن الصلاة وفقاً للتدابير الاحترازية الصحية المعتمدة.

ويرغب الجميع في الوقت الحالي لمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى 1442 في السعودية بجميع المناطق والمدن بالمملكة، وهو ما نستعرضه عليكم الآن من خلال السطور القليلة القادمة.

توقيت صلاة عيد الأضحى 1442

وقت صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة : ( 06:03 )

وقت صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة : ( 05:59 )

وقت صلاة عيد الأضحى في الرياض: ( 05:30 )

وقت صلاة عيد الأضحى في جدة: ( 06:05 )

وقت صلاة عيد الأضحى في الدمام: ( 05:14 )

وقت صلاة عيد الأضحى في الخبر: ( 05:14 )

وقت صلاة عيد الأضحى في الطائف: ( 06:01 )

موعد صلاة عيد الأضحى في ينبع: ( 06:06 )

وقت صلاة عيد الأضحى في نجران: ( 05:52 )

موعد صلاة عيد الأضحى في الظهران:( 05:14 )

توقيت صلاة عيد الأضحى في الجبيل: ( 05:15 )

موعد صلاة عيد الأضحى في حائل: ( 05:46 )

وقت صلاة عيد الأضحى في بريدة: ( 05:39 )

توقيت صلاة عيد الأضحى في عرعر: ( 05:42 )

موعد صلاة عيد الأضحى في الخرج: ( 05:29 )

توقيت صلاة عيد الأضحى في حفر الباطن: ( 05:27 )

وقت صلاة عيد الأضحى في أبها: ( 05:57 )

موعد صلاة عيد الأضحى في جازان: ( 05:59 )

توقيت صلاة عيد الأضحى في تبوك: ( 06:05 )

وقت صلاة عيد الأضحى في سكاكا: ( 05:47 )

وقت صلاة عيد الأضحى في الباحة: ( 05:59 )

توقيت صلاة عيد الأضحى في بيشة: ( 05:54 )

وقت صلاة عيد الأضحى في عنيزة: ( 05:39 )

وقت صلاة عيد الأضحى في خميس مشيط: ( 05:56 )

وخلال السطور السابقة قدمنا لكم توضيح كامل فيما يخص مواقيت صلاة عيد الأضحى 1442 في السعودية بالعديد من المناطق المختلفة بالمملكة، وصلاة عيد الأضحى المبارك هي عبارة عن ركعتين أما الركعة الأولي يتم فيها التكبير 6 تكبيرات بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام، وأما عن الركعة الثانية في صلاة عيد الأضحى المبارك يتم التكبير 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال والرفع من السجود.