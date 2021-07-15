نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة السعودية .. تعرف على الرسوم والإجراءات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت الإدارة العامة للمرور التابعة إلى وزارة الداخلية عن رسوم وإجراءات تجديد رخصة القيادة السعودية ، والتي يجب القيام بها للتمكن من قيادة السيارة في جميع شوارع المملكة بشكل قانوني دون التعرض إلى عقوبات السير وقيادة المركبة بدون رخصة قيادة سارية.

تجديد رخصة القيادة السعودية

تجديد الرخصة هو إجراء فرضته إدارة المرور العامة حتى يستطيع الشخص قيادة مركبته الخاصة في شوارع المملكة بحرية.

كما أنها بمثابة إثبات رسمي أنه قادر على القيادة الآمنة دون المساس بسلامة المارة أو سائقي المركبات الأخرى.

يجب على السائق تجديد رخصة سيارته في الموعد المحدد وفقًا للضوابط والشروط التي أقرتها إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

رسوم تجديد الرخصة في المملكة

حددت إدارة المرور العامة في السعودية رسوم لتجديد رخصة المركبة للجميع سواء المقيمين أو المواطنين، أي كان نوع السائق سواء رجل أو سيدة.

مع العلم أن سداد الرسوم أمر ضروري من أجل التجديد، أي أنه لا يمكن تجديد الرخصة بدون دفع الرسوم.

والجدير بالذكر أن الرسوم تختلف بناءً على مدة التجديد المرغوبة، والتي تتمثل في التالي:

رسوم تجديد الرخصة لمدة سنة تقدر بـ 40 ريال سعودي.

مبلغ التجديد لمدة سنتان قدرها 80 ريال سعودي.

سعر تجديد الرخصة لمدة خمسة أعوام يقدر بـ 200 ريال سعودي.

تجديد الرخصة لمدة عشرة أعوام قدرها 400 ريال سعودي.

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية

التمكن من تجديد الرخصة يستوجب توافر بعض الشروط في المتقدم، والتي تتمثل في التالي:

توقيع الكشف الطبي على الشخص المتقدم لتجديد الرخصة الخاصة به.

سداد قيمة المخالفات المرورية الموقعة ضد مركبته إن وجدت.

سداد الرسوم الخاصة بالتجديد في الإدارة المرور العامة.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية المفعول.

غرامة تأخير تجديد الرخصة منتهية الصلاحية

أقرت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في إدارة المرور العامة ضوابط معينة لتجديد الرخصة والتي من أهمها أن يتم التجديد قبل موعد الانتهاء بستة شهور.

إذا لم يقم الشخص بالتجديد في الفترة المحددة، يحصل على فترة سماح قدرها شهرين للتجديد دون دفع أي غرامة مالية.

في حالة عدم التجديد في فترة السماح، يتم سداد رسوم تطويف قدرها مائة ريال سعودي عن كل عام تأخير، بشرط ألا تتجاوز فترة التأخير عن ثلاثة أعوام.

مع العلم أنه في حالة مرور ثلاث سنوات على موعد التجديد، يتم إسقاط الرخصة بشكل نهائي.

وعلى السائق القيام بنفس إجراءات استخراج رخصة لأول مرة للحصول عليها مجددًا.

خطوات تجديد الرخصة في المملكة

يستطيع صاحب السيارة تجديد الرخصة الخاصة به إلكترونيًا عبر منصة أبشر، وذلك عبر الخطوات الآتية: