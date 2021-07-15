نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الأحوال المدنية للنساء في السعودية 1443.. تعرفي على خطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعربت إدارة الأحوال المدنية التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية عن وظائف الأحوال المدنية للنساء المتاحة لمن تنطبق عليهن الشروط المطلوبة، وفيما يلي نوضح هذه الشروط وطريقة التقديم للوظائف الشاغرة.

طريقة التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء

هناك بعض الخطوات التي يتم من خلالها التقديم على الوظائف، والتي تتمثل في التالي:

أولاً، يتم الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف. ثانيًا يتم اختيار أيقونة “الوظائف المتاحة”. ثم البحث عن وظائف الأحوال المدنية في صندوق البحث. و اختيار الوظيفة المناسبة وفقًا للمؤهل الدراسي. من ثم يتم قراءة جميع الشروط والضغط على “موافقة”. ثم النقر على “تقديم الطلب”. بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المحددة. ثم يتم النقر على كلمة “التالي”. ثم يتم إدخال المعلومات الخاصة بالمؤهل الدراسي. وأخيرًا يتم الضغط على “حفظ المعلومات”، ثم “تقديم الطلب”.

شروط التقديم على الوظائف الشاغرة التابعة للاحوال المدنية

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المرأة التي تتقدم للحصول على وظيفة تابعة للأحوال المدنية، وهي كما يلي:

من الضروري أن تكون المتقدمة للحصول على الوظيفة سعودية الجنسية ونشأت داخل المملكة.

يجب أن تكون معروفة بين الجميع بالسيرة الطيبة وحسن السلوك والسمعة.

عدم وجود أحكام قضائية ضدها تتعلق بقضايا الأمانة والشرف.

في حالة أنها متزوجة، يجب أن يكون الزوج حامل للجنسية السعودية.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بها ويجب أن تكون سارية المفعول.

اجتياز الفحص الطبي والحصول على شهادة تثبت أنها لائقة طبيًا.

ضرورة تناسق الطول مع الوزن وفقًا للائحة الصحية التي أقرتها وزارة الداخلية في المملكة.

تقديم طلب الحصول على وظيفة مرفق به السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدمة.

تقديم صورة من المؤهل العلمي الحاصلة عليه.

الخدمات المتاحة عبر إدارة الأحوال المدنية

تقدم إدارة الأحوال المدنية عدد من الخدمات للمواطنين، كما يمكن الاستفادة منها أيضًا بشكل إلكتروني، وتتمثل في التالي: