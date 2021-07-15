نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعارة والإجازة المدرسية عبر ميثاق .. تعرف على طريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إمكانية ضم مدة الإعارة والإجازة المدرسية عبر ميثاق ، وذلك للعاملين في القطاعين العسكري والمدني، وفيما يلي نستعرض معًا خطوات التسجيل والاستعلام عبر المنصة الإلكترونية.

منصة ميثاق الإلكترونية

ميثاق عبارة عن منصة إلكترونية أطلقتها المؤسسة العامة للتقاعد لتقديم الخدمات للأفراد من موظفي القطاعين المدني والعسكري.

كما تقوم المنصة بتوفير كافة المعلومات الخاصة بمدد الاشتراك إلى جهات العمل مما يساعد في توفير الوقت والجهد.

خطوات تسجيل الإعارة والإجازة المدرسية عبر ميثاق

يستطيع العاملين ضم مدة الإجازة المدرسية أو الإعارة بشكل إلكتروني عبر منصة ميثاق، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولاً، يتم التوجه إلى الحساب الرسمي الخاص بجهة العمل عبر منصة ميثاق الإلكترونية. ثانيًا، يتم تسجيل الدخول إلى الحساب من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة السر، ورمز التحقق المرئي. ثم يتم النقر على أيقونة “الإعارة والإجازات”. بعد ذلك يتم كتابة البيانات الخاصة بمكان الإعارة. من ثم القيام بإدخال مدة الإعارة أو الإجازة والتاريخ الخاص بها. ثم كتابة البيانات الخاصة بالعامل بشكل دقيق. بعد الانتهاء من إدخال كافة المعلومات يتم النقر على “حفظ البيانات”.

خطوات تسجيل الأفراد عبر ميثاق إلكترونيًا

يستطيع الأفراد سواء المدنيين أو العسكريين القيام بالإطلاع على كافة البيانات الخاصة بمدة الإعارة أو الإجازة أو تقديم اعتراض من خلال منصة ميثاق عبر الخطوات التالية: