نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وموعد الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المستفيدين داخل المملكة العربية السعودية في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والموعد الرسمي المقرر لصرفها، وفي المقال نوضح كافة تفاصيل وخطوات الاستعلام عنها وتوضيح موعد نزولها والاستعلام عن حالة الطلب، وغيرها من التفاصيل.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يستطيع المتقدمين للحصول على الإعانة الاستعلام عن المقطوعة بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

أولاً، يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ثانيًا، يتم النقر على أيقونة “خدمات إلكترونية”. ثم الضغط على “الاستعلام عن مساعدات مقطوعة”. يتم بعد ذلك إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستعلم. ثم إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة، و الضغط على كلمة “عرض”. وأخيرًا تظهر كافة المعلومات الخاصة بالمساعدة على الشاشة في غضون ثواني معدودة.

الاستعلام عن حالة الطلب للحصول على المقطوعة

يستطيع المتقدم أيضًا الاستعلام عن حالة الطلب الذي قام بتقديمه سواء الرفض أو القبول، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

أولاً، يتم الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية الرسمي. ثم النقر على “خدمات إلكترونية”. بعد ذلك يتم الضغط على “مستفيدي الضمان الاجتماعي”. من ثم يتم كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستعلم، ورقم السجل المدني. ثم إعادة كتابة رمز التأكد المرئي، والضغط على أيقونة “عرض” لمعرفة حالة الطلب في غضون ثوان.

المساعدة المقطوعة في السعودية

المساعدة المقطوعة هي عبارة عن إعانة مالية تقدمها الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبعض الأفراد من محدودي الدخل كنوع من المساعدة على مواجهة ضغوطات الحياة ومتطلباتها.

مع العلم أن الحصول على المقطوعة يقتصر على الفئات التي لا تحصل على معاش الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على الإعانة المقطوعة

هناك بعض الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على الإعانة المادية الخاصة بالمقطوعة، والتي تتمثل في الآتي:

عدم حصول المستفيد على راتب شهري تتجاوز قيمته الحد الذي يمنع صرف المساعدة.

من الضروري عدم امتلاك المستفيد لرخصة تجارية أو سجل تجاري.

عدم توافر عمالة مهنية، وألا يزيد عدد العمالة الغير مهنية عن ثلاثة عُمال.

الحد الأدنى لعمر المستفيد هو 35 عام.

موعد صرف المقطوعة للمستفيدين

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لا يوجد موعد محدد لصرف الإعانة.

كما ناشدت المتقدمين بالانتظار حتى الإعلان رسميًا عبر الحساب الرسمي عن موعد صرف الإعانة.