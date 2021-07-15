التعليم تعلن موعد عودة شاغلي الوظائف التعليمية وموعد بداية العام الدراسي

موعد عودة شاغلي الوظائف التعليمية، وموعد عودة الدراسة للطلاب للعام الدراسي الجديد 1443 وانتظار القرارات الجديدة من وزارة التعليم والتي تتعلق بحضور الطلاب للمدارس أو استكمال الدراسة عن بعد مثل الأعوام السابقة. بسبب تفشى فيروس كورونا فى العالم وظهور سلالات جديدة من المتمحور كل تلك الاجابات. ثم أعلنتها وزارة التعليم عن الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية. وبعد ذلك عودة الدراسة 1443ولكن وفق تصريحات الوزارة تلك الجداول والمواعيد معرضة للتغير فى وفق الحالة الوبائية فى المملكة.

جدول عودة شاغلي الوظائف التعليمية فى المملكة للعام الدراسي 1443 هجرياً

وفق ما أعلنته وزارة التربية فى المملكة على صفحتها الرسمية أن ميعاد العودة لموظفي ومعلمي وإداري الوظيفة التعليمية وفقاً للترتيب والمواعيد التالية:

المشرفون التربويين والمشرفات التربويات موعد عودتهم ستكون بداية من الأحد الموافق 29/12/1442 هجرياً الموافق ميلادياً 8/8/2021.

ثم منسوبو ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئات التعليمية في كافة المراحل الدراسية. ثم سيكون موعد عودتهم يوم الأحد الموافق هجرياً 14/1/1443 والموافق ميلادياً 22/8/2021.

وكذلك منسوبو ومنسوبات الوظائف الإدارية سيكون أيضاً موعد عودتهم يوم الأحد الموافق 14/1/1443 هجرياً والموافق ميلادياً 22/8/2021.

أما بخصوص موعد عودة المعلمين والمعلمات الممارسون للتدريس فى كافة المراحل الدراسية. ثم سيكون موعد عوتهم للمدارس يوم الأحد 14/1/1443 هجرياً الموافق ميلادياً 22/8/2021.

وبذلك تم تخصيص المواعيد وتحديدهم بكافة المواعيد الخاصة بالعام الدراسي الجديد للطلاب والمعلمين ومن يعمل في الوزارة.

الخطة الدراسية الجديدة للعام الدراسي 1443

أكدت وزارة التعليم سيتم تطبيق خطة دراسية متطورة حيث تتوافق مع متطلبات مرحلة التطوير المتبعة فى المناهج الدراسية بالمملكة لكافة المراحل. وأيضا سيشهد العام الدراسي مناهج جديدة حيث سيتم رفع الأوزان نسبياً. وأضافه مواد جديدة والعمل على تطوير المناهج. ثم سيتم تقديم تدريس مواد تعليمية أخري وفق احتياجات المراحل والفصول الدراسية.

موعد عودة الطلاب إلى المدارس للعام الدراسي الجديد 1443

حددت وزارة التعليم أن التقويم الدراسي الجديد 1443 سيبدأ فى يوم الأحد الموافق 29/8/2021 ميلادياً والموافق هجرياً 21 محرم 1443. بحيث ستكون اجازة اليوم الوطني على مدار يومين هما الأربعاء والخميس. كما حددت الوزارة الخطة التعليمية لعودة الطلاب الجديدة كما حددت التقويم الدراسي الجديد لعام 1443.