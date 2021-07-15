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عمر شويل - جدة كيف اشغل فلوسي في بنك الراجحي مع وديعة الاستثمار المباشر بنك الراجحي من أبرز صناديق الأسهم التي يفضلها المستثمرين بالمملكة، فقد أضاف الراجحي مؤخرًا خيارات عديدة بعد أن تخطت أسهم المصرف 625.000.000 وقيمة السهم 10 ريال، فيمكن استثمار الأموال في الراجحي من خلال شراء الأسهم بالبورصة السعودية ويقدم المصرف خيارات مختلفة للمستثمرين من خلال صناديق الراجحي الاستثمارية. ويتم إدارة الصناديق بشكل احترافي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ويقدم المصرف كثيرًا من خيارات السلع داخل المملكة وخارجها .

كيف اشغل فلوسي في بنك الراجحي

يمكن تشغيل واستثمار الأموال في الراجحي من خلال عدد من خيارات الاستثمار المضمونة ومنها:

صناديق الاستثمار للأسهم العالمية.

صناديق الاستثمار للأسهم الإقليمية.

صناديق الأسهم والسلع السعودية.

صناديق الصكوك الحكومية.

صناديق الأسهم المغلقة.

صناديق الاستثمار متعددة الأصول.

وديعة الاستثمار المباشر بنك الراجحي

تهدف وديعة الاستثمار المباشر بنك الراجحي لمنح العملاء سهولة في اختيار المدة الزمنية للعوائد ونمو رأس المال. إلى جانب مجموعة من المميزات والخواص المميزة التي تجذب كثير من المستثمرين. ويمكن الاستثمار بالوكالة بعوائد عالية ومميزة وملائمة لكافة شرائح العملاء.

صندوق الراجحي للأسهم السعودية الخاصة بالدخل

يهدف ذلك الصندوق لنمو الدخل وتوزيعه لمدة طويلة من خلال الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية ومن مميزاته توزيع أرباح نصف سنوية ونشر الأرباح مع زيادة رأس المال، وإمكانية الاستثمار بكبرى الشركات التي تقدم عوائد تنافسية مرتفعة قادرة على النمو، الحصول على خبرات المصرف الاستثمارية.

صناديق استثمار الأسهم العالمية الراجحي

يتم تقسيم صناديق الراجحي للأسهم العالمية لقسمين الأول مهتم بالاستثمار العالمي ونمو رأس المال تبعًا لضوابط الشرع، والقسم الأخر خاص بالشركات الهندية والصينية ويتبع أيضًا ضوابط الشرع ولكن تم إغلاقها عام 2014 حتى تستمر وفقًا للضوابط الشريعة.

صناديق الاستثمار للأسهم السعودية

يتم توزيع الدخل بشكل مثالي طوال مدة الاستثمار بالنظام السنوي ويتضمن نمو ملحوظ برأس المال. ويوفر ذلك الصندوق فرص مميزة للشركات للاستثمار والنمو مع الاستفادة بخبرات المصرف واستشارات المصرف الاستثمارية.

صناديق الاستثمار للأسهم الخليجية

تم تصميمه للاستثمار في أسهم الشركات الخليجية إلى جانب أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويوفر سيولة كاملة لأسهم الخليج التي يحتاج إليها أي مستثمر.