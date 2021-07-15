انتظر 15 دقيقة واحصل على تمويل شخصي بدون كفيل 150 ألف حتى لو راتبك ألفين ونصف ريال

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عمر شويل - جدة انتشرت طلبات الحصول على تمويل شخصي الفترة الماضية على أن يكون سريع وبدون كفيل وهي رغبة مشروعة. التمويل الشخصي هو نقد يحصل عليه كثير من الناس من بنك أو مؤسسة مالية أخرى لغرض شراء بحجم كبير مثلا 150 ألف ، لتوحيد الديون ، أو لمواجهة أي نفقات طارئة أو غير متوقعة قد يفاجئ بها الفرد. يتم تسديد هذه الأنواع من القرض السريع بدون كفيل وبدون تحويل راتب على أساس شهري على مدى فترة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات ، اعتمادًا على الشروط المحددة التي وافقوا عليها. اذا كان توقيع الكفيل هو عائق بالنسبة لك ، فلا داعي للانتظار حتى تقوم بالبحث عنه. يمكن لك الأن وبكل سهولة وحتى لو كان راتبك ألفين ريال أن تحصل على تمويل شخصي سريع بدون كفيل.

أهم الأسباب التي تجعل الأشخاص يقدمون على التمويل الشخصي بالمملكة

يلجأ الكثير الى اختيار منتجات التمويل بدون كفيل لعدة أغراض مختفة والتي تتنوع حسب احتياجات كل شخص. من بينها هذه الأشياء التالية.

سداد بطاقات الائتمان دفع مصاريف التعليم بدء أو توسيع الأعمال التجارية دفع الفواتير الطبية القيام بعملية شراء كبيرة الانتقال للمعيشة في مكان أخر شراء السيارات السفر والرحلات الزواج إجراء تحسينات على المنزل

يمكن لتكلفة السفر والإقامة ، خاصة بالنسبة لعائلة كبيرة ، أن تتراكم بسرعة وتصبح شيئًا لا يستطيع معظم الناس تحمله بأنفسهم. هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه تمويل شخصي فوري مفيد ، لأنه يعني أنه يمكن الدفع مقدمًا حتى تتمكن من الاستمتاع بعطلة أحلامك.

لأن مصاريف الزفاف كبيرة يعتبر هو السبب في أن العديد من الأزواج يلجؤون إلى استخدام تمويل شخصي لدفع تكاليف حفل زفافهم. من خلال الحصول على قرض شخصي سريع بدون كفيل أيضًا ، فإنه يسمح للكثير من الأشخاص بتجنب استخدام قرض الراتب تمامًا ، مما يتيح لهم التعامل بشكل افضل مع مواردهم المالية الشخصية.

خطوات التقدم للحصول على قرض شخصي فوري والمبالغ التي ستحصل عليها

قبل التقدم رسميًا لكي تحصل على تمويل شخصي بدون كفيل لابد من المرور بعدة خطوات متتالية.

احسب المبلغ الذي تحتاجه للاقتراض. احصل على التأهيل المبكر والمبدئي عبر الإنترنت. أرسل طلبك بعد تجهيز المستندات المطلوبة. شاهد العرض المقدم لك. انتظر حتى تتم الموافقة على قرضك وتوقيعه وتمويله.

سيساعدك تحديد المبلغ الذي تحتاجه على تجنب الاقتراض أكثر من اللازم ، ويمكن أن يساعدك فهم المبلغ الذي يمكنك إنفاقه على الدفعة الشهرية في اختيار أفضل مدة للقرض بدون كفيل. تأتي مدة القرض الأقصر مع دفعات شهرية أعلى ، لكنك ستدفع فائدة أقل بشكل عام. تستطيع مثلًا طلب مبلغ سريع 70 الف تمويل بدون تحويل راتب يقدم تطبيق الشركة مبالغ تمويل تتراوح بين 2،000 و 150،000 بدون كفيل مع شروط قرض تصل خمس سنوات. قد يكون للمقرضين الآخرين نطاقات قروض مختلفة وشروط أقل مرونة.

أوشك حلمك بالحصول على 500 ألف ريال تمويل سريع بدون الكفيل على التحقق

عادةً ما يمول الأشخاص الذين يحصلون على أفضل تمويل شخصي سريع وفوري نفقات كبيرة ، أو يجمعون الديون ، أو يغطون فاتورة غير متوقعة. نظرًا لمتطلبات الدخل والدرجة الائتمانية المرنة نسبيًا للشركة التي تطلبها ، فإن هذه القروض الشخصية هي الأفضل لأولئك الجدد على التمويل أو الذين لديهم ائتمان أقل من ممتاز (ولكن لا توجد تعثرات في التقارير الخاصة بهم). ولكن نظرًا لأنك تحتاج إلى إثبات أن لديك وظيفة أو كسب المال بطريقة أخرى ، فقد لا يكون برنامج تمويل الأفراد هو الأفضل إذا كنت قد فقدت مؤخرًا مصدر دخلك.

هامش ربح مُخفض. مسموح بان يكون راتب 2000 للقطاع الخاص والحكومي. مسموح بـ 1900 أقل راتب للمتقاعدين. عمر العميل 20 – 70 عامًا. المبالغ المتاح التعاقد عليها الأن من ألفين حتى 50 الف ريال ويصل إلى 150 الف ريال. تقسيط حتى 60 شهر إمكانية تمويل 5 رواتب. موافقة فورية ومال متوافق مع أحكام شريعتنا الإسلامية. إتاحة أخذ قرضين معًا.

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تؤثر العديد من العوامل على سعر الفائدة الذي قد يقدمه لك المُقرض على قرض شخصي. ولكن يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتعزيز فرصك في الحصول على سعر فائدة أقل. فيما يلي بعض التكتيكات التي يجب تجربتها. بشكل عام ، الأشخاص الحاصلون على درجات ائتمانية أعلى مؤهلون للحصول على معدلات فائدة أقل.

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