إنشاء محفظة استثمارية للتداول بنك الأهلي كابيتال بالطريقة الصحيحة خلال 3 دقائق، لكي تتمكن من شراء وتداول الأسهم يجب عليك أولاً إنشاء محفظة إستثمارية للتداول، وتلك هي أحد الخدمات التي يقدمها هذا الصرح المالي الضخم، ونقدم لكم اليوم طريقة فتح محفظة استثمارية ومن ثم حساب استثماري بالطريقة الصحيحة، إنشاء محفظة استثمارية للتداول بنك الأهلي كابيتال بالطريقة الصحيحة خلال 3 دقائق.

محفظة استثمارية للتداول البنك الأهلي

يجب أن يكون لديك حساب جاري مُسبق في البنك الأهلي، أو تقوم بفتح حساب في البنك قبل الإقبال على إنشاء محفظة استثمارية، يتم البحث عبر متصفح قوقل عن الأهلي تداول ثم النقر على النتيجة الأولى، حتى يتم فتح الصفحة الرئيسية لبنك الأهلي كابيتال يتم النقر على فتح حساب استثماري، حتى يتم فتح نافذة جديدة تُكر فيها كافة الخطوات التي يتم إتباعها لإنشاء الحساب، بداية من الخطوة الأولى الى الخطوة السادسة.

فتح حساب استثماري البنك الأهلي

ثم يتم ظهور الاتفاقية بين البنك الأهلي والعميل، يجب الإطلاع عليه بعناية لأنه يحتوي على الحقوق والواجبات الخاصة بك، يتم الإطلاع عليها ثم النقر على التالي مع الموافقة على بنود الاتفاقية، وهناك خياران لإنشاء محفظة إستثمارية للتداول بنك الأهلي كابيتال، الخيار الأول هو الدخول عن طريق بيانات بطاقة الصراف الآلي، وهي رقم بطاقة الصراف والرقم السري، والخيار الثاني هو بيانات الهاتف المصرفي، عبر إدخال رقم العميل والرقم السري، يتم تعبئة أحد الخيارين ثم الضغط على التالي.

إنشاء حساب في الأهلي للتداول

يتم إرسال رسالة نصية على جوالك المُسجل عند البنك بها رمز للتفعيل، يتم إدخالها ثم يتم فتح صفحة جديدة عليك إدخال البيانات المالية والشخصية الخاصة بك، بالإضافة إلى الإستبيان المالي وبعد إدخال كافة البيانات، يتم إرسال رسالة نصية بها رمز آخر مؤقت للتفعيل عليك إدخاله، ثم يتم رفع الطلب الخاص بك كامل البيانات إلى البنك، وذلك لإتمام إنشاء محفظة استثمارية للتداول بنك الأهلي كابيتال، وبعد الموافقة يتم إرسال رسالة نصية بها الموافقة ورقم المحفظة، بعد الحصول على رقم المحفظة يتم إنشاء حساب مُستخدم للدخول إلى المحفظة، إنشاء محفظة استثمارية للتداول بنك الأهلي كابيتال بالطريقة الصحيحة خلال 3 دقائق.