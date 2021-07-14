سداد المديونية بدون كفيل أو رسوم يصل حتى 2 مليون ريال بإجراءات ميسرة

يتعثر المواطنين عن سداد القروض التي تم الحصول عليها من أحدى البنوك داخل المملكة العربية السعودية، ولم يعد في مقدورهم أن يقوموا بسداد تلك المبالغ المالية بسبب ظروف المعيشة والضائقة المالية، التي يعاني منها الكثير من الأفراد محدودي الدخل، والفقراء، داخل المملكة ومن يعاني بسبب التوسعات الاقتصادية داخلها، وهناك الكثير من الأفراد يتقدمون عبر البنوك السعودية والشركات ويحصلون على قرض سداد المديونية، وأيضا الإعفاء من السداد، والذي تقدمه أحدى البنوك المختصة لذلك ومنها بنك التسليف، وهناك بنك الراجحي الذي يعطيك أفضل الخطط التمويلية، التي من خلالها لسداد المديونية، لذلك يمكنك أن تحصل على التمويل بأطول فترة سداد.

تمويل سداد المديونية

يتيح لك الراجحي تمويل سداد المديونية بدون رسوم إدارية، مع تأجيل دفع أول قسطين بهامش ربح تنافسي، وقد يصل التمويل إلى 5 مليون ريال، بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، ومن خلال التسجيل في بنك الراجحي يمكنك أيضًا أن تحصل على تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال للمواطنين والمقيمين، شروط فتح حساب للأفراد في بنك الراجحي عبر البوابة الإلكترونية للمزيد من الحصول على الخدمات التمويلية، والبطاقات الائتمانية المجانية بإجراءات ميسرة، جميع التمويلات المتوفرة من خلال مصرف الراجحي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إمكانية تمويل العميل لأكثر من تمويل في عقد واحد، للحصول على المزيد من التعاون من قبل البنك لراحة العملاء وتقديم أفضل الخدمات.

كيفية التقديم على طلب سداد المديونية

التمويل بدون كفيل كما أنه متاح للمتقاعدين الحصول عليه بأطول فترة للسداد، والإعفاء من سداد باقي الأقساط المطلوبة في حالة الوفاة، ويمكن أيضا السداد المبكر وفق ما يطلبه العميل، كيفية طلب سداد الديون وإغاثة المحتاجين وعلى سبيل المثال إذا كان التمويل بمبلغ 55 ألف ريال فالقسط الشهري 900 ريال، بمعدل نسبة سنوي 1.47 في المائة، وهناك العديد من الأمثلة التقديرية، ولكنها متغيرة وفق المبلغ التمويلي، قرض سداد المديونية يبدأ من 50 ألف ريال، ولكي تحصل على التمويل يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية لبنك الراجحي، واختيار سداد المديونية والحصول على التمويل المناسب لك لسداد قرضك، بدون قلق أو خوف من الديون المتراكمة والمتعثرة، فبنك الراجحي هو الأفضل في تقديم الخدمات والعروض التمويلية للمواطنين والمقيمين والمتقاعدين، بأقل الشروط وبإجراءات ميسرة سوف تحصل على تمويلك الشخصي أو تمويل السيارة أو حتى تمويل عقاري، كل هذا متوفر من خلال بنك الراجحي.