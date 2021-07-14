خطوات الاستعلام عن أسهم أرامكو وكيفية التداول

يهتم كثير من رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، بمعرفة كيفية الاستعلام عن أسهم أرامكو وطريقة التداول في الأسهم بالشركة العملاقة للنفط والكيماويات، التي تأسست قبل نحو 80 عامًا، وتعددت مجالات عملها لتتخطى التنقيب والاستكشاف عن النفط والوقود إلى الإنتاج والتكرير وصناعة البتروكيماويات المهمة، ورغم دخول شراكات عالمية في aramco في بداية إنشائها، فقد سيطرت عليها الحكومة السعودية بالكامل في ثلاثينيات القرن العشرين، لتصبح أول وأكبر شركة نفط وطنية حول العالم، بأضخم إنتاج وصل إلى ثمن ما تنجه دول العالم من النفط، وذلك بواقع 10.5 مليون برميل يوميًّا.

خطوات الاستعلام عن أسهم أرامكو

ومن الممكن الاستعلام عن أسهم أرامكو السعودية، عن طريق الدخول إلى موقع الشركة، والتعرف إلى الأسهم، وكيفية التداول، وسعر الأسهم، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى رابط شركة أرامكو .

. فتح 35.30.

إغلاق سابق 35.30.

أعلى 36.00.

أدنى 34.65.

حجم التداول 8,011,949.

قيمة التداول 282,676,295.45.

معلومات وأرقام عن شركة أرامكو للنفط في السعودية

ونشير إلى أهم الأرقام المتعلقة بشركة أرامكو للنفط في السعودية، إذ تأتي على النحو التالي:

عُملة التداول في الشركة هي الريال السعودي.

القيمة الاسمية لأرامكو 0.00 ريال سعودي.

والقيمة السوقية 7,060,000,000,000.00 ريال سعودي.

والقيمة الدفترية 5.05 ريال سعودي بناءً على أو ثلاثة أشهر في العام 2021.

ربحية السهم 1.57 ريال سعودي بناءً على أول ثلاثة أشهر في 2021.

كيفية التداول في الأسهم بشركة أرامكو

أتاحت حكومة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين والوافدين، بالتداول في شركة أرامكو، فيما حدّدت الشركة الفئات التي يُمكنها مشاركة أسهم أرامكو، على النحو الآتي:

المواطنون والسعوديون، يُمكنهم الحصول على نصيبهم بالكامل الذي حدّدته الشركة.

الشركة تحدد عدد معين من الأسهم للوافدين من أجل التداول.

لا بد من توفر حساب بنكي في أي مصرف بالمملكة لمن يرغب في التداول بشركة أرامكو.

طريقة بيع أسهم أرامكو الراجحي

وفي حالة كان المواطن أو المقيم في المملكة الذي لديه حساب في مصرف الراجحي، ويرغب في التداول بشركة أرامكو للنفط، فإنه يمكن من خلال اتباع الخطوات الآتية: