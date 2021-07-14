تويوتا وبيجو.. عروض الراجحي للسيارات 2021 والشروط المطلوبة

إذا كُنت من المواطنين أو الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وتُريد شراء سيارة جديدة، يُمكنك الاطلاع على عروض الراجحي للسيارات 2021م، والشروط المطلوبة، للاستفادة منها، سيّما أنها توفر أحدث الموديلات بالتقسيط المريح الذي يتناسب مع جميع الفئات، إذ يُمكن سداد 40% فقط من قيمة المركبة، ودفع باقي المبلغ على أقساط شهرية بعد تحويل الراتب إلى البنك، فيما يأتي ذلك ضمن المنتجات التمويلية التي يدعمها الراجحي، للتيسير على العملاء، خصوصًا أن السيارة ليست من الكماليات، وتحتاج إليها الأسرة بشكل كبير.

عروض الراجحي للسيارات 2021

ويُمكن لأي عميل الاستفادة من عروض الراجحي للسيارات 2021م، عن طريق تقديم طلب في البنك بالحصول على عرض تمويل الإيجار، أو التواصل مع ممثلي خدمة العملاء عبر رقم الخط الساخن 8001241222، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك، إذ يمكن الحصول على سيارة تويوتا حديثة، على النحو التالي:

تقسيط سيارة تويوتا بالتعاون بين البنك وشركة عبد اللطيف للسيارات.

العرض في بدأ في أول يونيو الماضي، وينتهي في آخر يوليو الجاري 2021.

العرض على موديلات: كامري، وبرادو، ويارس، وكورولا، وتويوتا راش.

لكن لا بُد من تطبيق أحكام العروض التي يقدمها المصرف.

وقد يكون هناك اختلاف بين السيارة في الواقع والمعروضة في الصور.

العرض ساري حتى انتهاء المدة المحددة أو نفاد الكمية.

عروض مصرف الراجحي على السيارة بيجو

أما فيما يتعلّق بعروض مصرف الراجحي على السيارة بيجو الفرنسية، فإنها تأتي على النحو التالي:

العرض بدأ من يونيو 2021 طبقًا لنظام التمويل التأجيري.

يمكن تحويل الراتب على البنك أو عدم تحويله بشرط دفع 10% من قيمة السيارة.

فترة سداد الأقساط تصل إلى 5 سنوات، بمعدل زيادة سنوية 6.46%.

العروض تشمل فئات بيجو 508 2021، وبيجو 2008 2021، وبيجو 5008 2021.

شروط الحصول على سيارة بيجو من مصرف الراجحي

ووضع مصرف الراجحي عددًا من الشروط التي يجب الالتزام بها، للحصول على سيارة بيجو بالتقسيط، وهي على النحو التالي: