نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تسديد رسوم تأشيرة خروج وعودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تسديد رسوم تأشيرة خروج وعودة والتي أقرتها وزارة الخارجية السعودية علي المقيمين داخل حدود المملكة أو الوافدين الجدد عليها بدعي العمل وهي رسوم يتم دفعها لقاء تقديم خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة والتي يتم دفعها بعد الانتهاء ما كافة الخطوات التي تتم داخل صفحة الخدمات الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية عبر منصة الخدمات الإلكترونية أنجاز وسوف نتعرف اليوم علي خطوات استعلام عن رسوم تأشيرة خروج وعوده السعودية.

الاستعلام عن تسديد رسوم تأشيرة خروج وعودة

تقدم وزارة الخارجية السعودية خدمة سداد رسوم تأشيرة الخروج والعودة ببعض الشروط والضوابط الهامة التي يتم الأخذ بها ومن ضمن هذه الشروط انه يجب دفع الرسوم من قبل صاحب الطلب المقدم علية أو من صاحب العمل أو المنشأ التي تعمل بها واليكم الآن كافة رسوم خدمات تأشيرة الخروج والعودة وهي كالاتي :

صدور جواز سفر سعودي جديد بصلاحية 10 سنوات مقابل 600 ريال سعودي. إصدار خروج وعودة مفردة 200 ريال سعودي. تأشيرة دخول السعودية لأول مرة 2000 ريال سعودي. رسوم تأشيرة خروج وعودة 500 ريال سعودي بصلاحية 3 اشهر من تاريخها. يتم دفع مبلغ 200 ريال سعودي عن كل شهر تأخير في موعد العودة إلى الأراضي الحجازية.

استعلام عن رسوم تأشيرة خروج وعوده

يمكنكم الآن عبر رابط الاستعلام عن تسديد رسوم تأشيرة خروج وعودة التابع لوزارة الخارجية السعودية تقديم طلب تأشيرة خروج من المملكة العربية السعودية والعودة منها بمدة محددة يتم تقديرها من قبل صاحب العمل وكتابتها في التأشيرة بمواعيد محددة وبعد ملئ الطلب بجميع البيانات الصحيحة والموضحة علي بطاقة الإقامة أو جواز السفر يتم دفع رسوم تأشيرة الخروج والعودة كما هو مقرر أعلاة بعدة طرق مختلفه توفرها لكم وزارة الخارجية السعودية للتيسير علي المقيمين والوافدين دفعها بكل سهولة.

طريقة دفع رسوم تأشيرة خروج وعودة من الصراف الألي

تيسيرا علي المواطنين والمقيمين داخل المملكة قررت الحكومة السعودية دفع كافة رسوم الخدمات السعودية من عن طريق جهاز الصراف الألي والمنتشر في عدد كبير من محافظات ومدن المملكة والذي ييسر علي المواطنين سرعة وسهولة دفع الأموال المستحقة عليهم.