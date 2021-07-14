أمن الحج وتعليمات إستقبال الحجاج يوم 7 ذو الحجة من 6 مساء عبر 3 مواقع وخطة الدوريات

بقرب موعد أداء مناسك الحج وزيارات المشاعر المقدسة فقد حدد مدير أمن الحج ومساعد قوات الحج مسارات هامة للحجاج واعلن عن إتاحة الطواف عبر 25 مسارًا في المسجد الحرام وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد بن وصل الأحمدي، أنه تم التنسيق مع وزارة الحج على استقبال الحجاج ابتداءً من السادسة مساء لليوم السابع من ذي الحجة عبر 3 مواقع، واضاف ان خطة الحج هذا العام إتاحة الطواف في الدور الأرضي والدور الأول بحسب الخطة التي تم وضعها لاستقبال ضيوف الرحمن، وأضاف أن الأماكن الثلاثة هي الشبيكة ووقف الملك عبدالعزيز أجياد المصافي حيث يتم استقبالهم وتقديم كافة الخدمات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد الحرام حيث سيتم الدخول إلى الصحن والطواف عبر المسارات الـ25 ومن ثم الذهاب إلى المصلى لأداء ركعتي الطواف والخروج من المسعى إلى الساحة الشرقية ناحية باب علي.

الأمن يحددعدة محاور تنظيمية وأمنية وإنسانية:

ومن الجدير بالذكر فقد أوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن المسجد الحرام وساحاته أن قيادة أمن الحرم والمسؤول عن امن حجاج بيت الله الحرام ، وصرح بأن قوات الأمن أعدت خطة منبثقة من خطة الأمن العام إرتكزت على عدة محاور تنظيمية وأمنية وإنسانية وصحية تهدف إلى الحفاظ على الأمن في المسجد الحرام من خلال تكثيف وجود رجال الأمن الرسميين والسريين وتفعيل الدور النسائي من السريات والرسميات ومراقبة تحركات ضيوف قاصدي المسجد الحرام عبر المراقبة الإلكترونية عن طريق مركز عمليات المسجد الحرام من خلال الكاميرات المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام، مؤكدًا أن للخطة هدفًا رئيسيًا وهو أداء المعتمرين والمصلين لعبادتهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشددًا على عدم السماح للوصول للمسجد الحرام إلا لمن يحمل تصريحًا وعدم الوصول إلى المسجد الحرام فرادى، وسيكون وصول المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام عبر مراكز التجمع في مواقف السيارات وهي 4 مواقف، ومنها إلى المحطات الداخلية لساحات المسجد الحرام.

الدوريات الأمنية تطبق الأنظمة في المشاعر المقدسة عبر 4 محاور:

حيث أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن أنه سيتم تسيير الدوريات الأمنية بشقيها الرسمي والسري، في عموم المشاعر المقدسة حفاظا على أمن الحجاج وتيسيرا لخط سيرهم لاداء المشاعر المقدسة ؛ ولحفظ الأمن وتطبيق النظام ومباشرة البلاغات، والتأكد من التزام جميع الحجاج والعاملين بالإجراءات، حيث أعلن خطة دوريات الأمن في المشاعر المقدسة، وأشار خلال المؤتمر الصحفي الثاني لأمن الحج اليوم إلى أن دوريات الأمن تشارك في خطة الحج وفق 4 محاور رئيسية؛ المحور الأول هو دوريات الأمن داخل المشاعر المقدسة، أما المحور الثاني فهو قوة المهام والإسناد الأمني وعملها يتمحور في فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة لمنع دخول أي شخص لا يحمل ترخيصًا بالحج فيما يشمل المحور الثالث قيادة المنطقة المركزية حيث تم وضع نقاط فرز وتدقيق في كل الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام لضمان عدم وصول من لا يحمل تصريح رسمي بالحج، أما المحور الرابع فهو دوريات الأمن في عموم العاصمة المقدسة حيث تم دعمها بالقوى البشرية والآلية تحسبًا للكثافة البشرية التي تتزامن مع موسم الحج.