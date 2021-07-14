أسعار الأضاحي من مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين في المملكة 2021

أسعار الأضاحي من مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين في المملكة أيام قليلة ويهل علينا بشائر عيد الأضحى المبارك لذلك يبحث الحجاج عن أسعار الأضاحي وفقا للضوابط والاجراءات الشرعية والصحية فيمكن الحصول على صك الأضحية وسدادة عن طريق المواقع الإلكترونية بمصرف الراجحي. التي تمتدد خدماته للعملاء عبر عدة برامج إلكترونية مختلفة في جميع أنحاء المملكة والمفعلة عبر البرامج الإلكترونية المختلفة، ولم يقتصر توزيع الأضاحي على المواطنين السعوديين ولكن يتم توزيعها داخل وخارج السعودية على من يستحقون من الفقراء والمحتاجين، ويتم كل ذلك تحت رعاية فريق من الأطباء البيطريين والتنفيذ بالطرق الشرعية في جميع مسالخ مدينة مكة المكرمة، فيمكنك لحجاج بيت الله الحرام الاطلاع على أسعار الأضاحي إلكترونيا من خلال تطبيق الراجحي لعام 1442.

أسعار الأضاحي بمصرف الراجحي

يعد مصرف الراجحي من أكبر البنوك في الشرق الأوسط بالسعودية ويسعى دائما الى توفير كل الخدمات لعملائه سوا كانوا من المواطنين أو المقيمين في المملكة. ومن أهم الخدمات توفير الأضاحي بأسعار ومواصفات مميزة من أجل التسهيل على الحجاج في الحصول على الأضاحي، ومتابعة طريقة ذبحها وتوزيعها لمن يستحق من المسلمين لجميع دول العالم إليكم أسعار الأضاحي لهذا العام تحت إدارة مصرف الراجحي بالسعودية وهي كالاتي:

سعر الأضحية البربري 855 ريال.

سعر الأضحية الروماني 1080 ريال سعودي.

كمان يتوفر سعر الأضحية النعيمي 14900 ريال سعودي.

يبلغ سعر الأضحية السواكنى 1150 ريال سعودي.

كما يوجد أيضا ذبائح اخرى بسعر 799 ريال سعودي.

أسعار الأضاحي من مصرف الراجحي بالتعاون مع البنك الإسلامي

يتعاون مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية مع البنك الإسلامي القائم على عمليات الذبح والتعبئة والتوزيع على جميع الفقراء والمحتاجين المسلمين بكافة الدول العربية. ويمكن حجز الأضحية عبر الحجز الإلكتروني والقائم على هذا العمل الخيري البنك الإسلامي بالأشراف على جميع المراحل التي تمر بها الأضحية من خلال اكثر من جهة حكومية مختصة بالمملكة من اجل الاستفادة من هذا المشروع يوجد العديد من الدول العربية حول العالم ومنها..

الأردن- بنجلاديش- باكستان السودان- تشاد- العراق- سوريا – لبنان- فلسطين – النيجر- مالي سيراليون- ليبيريا- غانا- بوركينافاسو- موريتانيا- غينيا كوناكري- غينيا بيساو- جامبيا- موريتانيا-السنغال- جزر القمر – موزمبيق- تنزانيا.

كيفية شراء الأضاحي من مصرف الراجحي