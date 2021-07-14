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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية 1443| خطوات وشروط وأوراق مطلوبة في المقال التالي
يهتم الراغبون في العمل الحر بالمملكة العربية السعودية، بمعرفة شروط تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية 1443هـ، للحصول على قرض بسداد مريح، سيّما إن كان المستفيد من محدودي الدخل أو العاطلين عن العمل، فيما يأتي ذلك في إطار تحسين أوضاع هذه الفئات، إذ يُعد إحدى المبادرات التي تُقدمها الحكومة للمواطنين والمواطنات بقيمة 60 ألف ريال سعودي، لدعم المشروعات المختلفة، ومنها، الترجمة، والتصميم، والإبداع، والرياضة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والمحاسبة، والخدمات القانونية، والاستشارات الفنية، والإدارية، والإنتاج الفني والإبداعي، ومهن التنمية الريفية، والمهن العقارية، وغيرها.
شروط تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية 1443
وننشر شروط تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية 1443هـ، خِدمة للمواطنين والمواطنات في المملكة، وذلك على النحو التالي:
- الحصول على وثيقة العمل الحر.
- الحد الأقصى للتمويل 60 ألف سعودي.
- الحد الأقصى للتمويل لمن تقل أعمارهم عن 24 سنة 32 ألف ريال سعودي.
- يجب أن يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض سعودي الجنسية.
- لا بُد من أن يكون المتقدم للحصول على القرض غير مدين لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض.
- مرور عام على الأقل من تاريخ سداد آخر التزام للعميل في البنك.
- عُمر العميل لا يقل عن 18 سنة هجرية، ولا يزيد على 60 سنة.
- اجتياز اختبار الفحص الائتماني.
- تحديد النشاط الذي سيجري مزاولته.
- الدخل الشهري لا يزيد على 14 ألف ريال سعودي.
- تقديم ضمان في مقابل التمويل.
الأوراق والمستندات للحصول على تمويل نفاذ
ويحتاج الحصول على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية، إلى توفير بعض الأوراق والمستندات المختلفة، وهي كالتالي:
- توفير رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر الإلكترونية.
- توفير شهادة العمل الحر.
- توفير بطاقة الهوية الوطنية على أن تكون سارية الصلاحية.
- توفير العنوان الوطني للمتقدم.
- إحضار رقم الآيبان الخاص بالحساب المصرفي للمتقدم.
طريقة التقديم على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية
ويتم التقديم على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك، واتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الدخول إلى رابط قرض نفاذ.
- النقر على أيقونة التقديم الإلكتروني.
- اختيار ادخل بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين في التسجل بمنصة أبشر.
- اختيار إضافة طلب جديد.
- النقر على طلب الحصول على تمويل جديد.
- اختيار منتجات العمل الحر.
- النقر على الخدمات التخصصية.
- الموافقة على الإقرارات والتعهدات.
- اختيار أقرب فرع.
- الذهاب إلى صفحة تسجيل الطلب.
- إدخال بيانات وثيقة العمل الحر.
- إضافة المرفقات المطلوبة.
- إدخال بيانات المهنة، وتسجيل بيانات الكفيل.
- اختيار الشريحة المناسبة للعميل.
- رفع المستندات المطلوبة.
- النقر على حفظ، والاحتفاظ برقم الطلب.
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