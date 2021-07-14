- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين الحكوميين في السعودية في المقال التالي
تقوم الحكومة السعودية ومن خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتحديد مواعيد عودة العاملين بعد انتهاء أجازه عيد الأضحى المبارك 2021، حيث تنظم القواعد العامة الإجازات الرسمية التي يستحقها الموظف في القطاعات الحكومية المختلفة، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الذي يشمل على مدى أحقية العامل في الحصول على الإجازات الخاصة بالمناسبات المختلفة، ومن هنا يهتم البعض بالتعرف على بداية العودة للعمل، سواء الموظفين، أو المواطنين الراغبين في إنجاز مهامهم، ومن خلال هذا الموضوع سوف نعرف مدة إجازة عيد الأضحي المبارك وبداية دوام الموظفين بالدوائر الحكومية.
بداية دوام الدوائر الحكومية بعد عيد الأضحى
يحصل الموظف التابع للمؤسسات الحكومية على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، حيث نص قانون الخدمة الدنية ضمن فقراته ولوائحه، على أن يمنح العامل أجازه رسمية بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية، كما يحصل العامل على كامل أجره عن تلك الإجازات، وفى حال إذا ما أحتاج الدوام فيحق له الحصول على التعويض المناسب، والذي يمكن أن يكون إما تعويضًا ماديًا، أو إجازة بديله، وتأتي المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية على أنه يحق بالموظف الحصول على إجازة عيد الأضحى، والتي من المقرر لها أن تبدأ في الخامس من ذي الحجة، وتنتهي في يوم الخامس عشر من نفس الشهر، على أن يمارس الموظفون مهام عملهم في صباح اليوم التالي الموافق السادس عشر من شهر ذي الحجة 1442 هـ.
عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 2021
بعد أن يحصل الموظف على أجازته المقررة قانونًا، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، فإنه يجب أن يعود للعمل في اليوم التالي لانتهاء الإجازة الممنوحة له من الحكومة، حيث تتمثل الإجازة لممنوحة لهم من خلال الآتي :
- تعتبر مدة الإجازة المقررة للموظف خلال فترة الحج، وعيد الأضحى عشرة أيام.
- بداية الإجازة الرسمية للموظفين 5 ذي الحجة 1442.
- تنتهي الإجازة يوم 15 ذي الحجة 1442.
- بداية عودة الموظفين للممارسة عملهم 16 ذي الحجة 1442هـ.
- وتبلغ مدة الإجازة 10 أيام تبدأ من وقفة يوم عرفة، وتنتهي يوم 26 من شهر يوليو 2021.
الوسوم
error: Alert: Content is protected !!
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين الحكوميين في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.