تمويل شخصي أونلاين عبر بنك الرياض المزايا والشروط ورابط تقديم طلب التمويل

يقدم بنك الرياض تمويل شخصي أونلاين من خلال موقع بنك الرياض على شبكة الانترنت حيث يقدم بنك الرياض خدمة طلب التمويل إلكترونيا، وقد أوضح البنك طريقه التقديم وشروط تمويل الأفراد الشخصي للسعوديين وغير السعوديين، حيث يعمل على سد احتياجات العملاء لديه من خلال توفير مجموعة من التمويلات والحلول والمنتجات التمويلية، من ضمنها التمويل الشخصي ومن ضمن الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا المنتج أن يكون العميل في سن الثامنة عشرة من السعوديين على الأقل والمقيمين 22 سنة على الأقل.

تمويل شخصي أون لاين عن طريق بنك الرياض

إضافة إلى الشروط التي ذكرناها سابقا فإن التمويل يستطيع الحصول عليه كل من السعوديين وغير السعوديين المؤهلين منهم، على أن تتم الموافقة على الطلب خلال ذات اليوم في حين يتوجب على مقدم الطلب تقديم شهادة تعريف الراتب، بالإضافة إلى خطاب تحويل الراتب، كما يشترط أن يكون العميل مسجلا في موبايل الرياض.

مزايا تمويل بنك الرياض الشخصي

هناك مجموعة من المزايا الموفرة إلى جانب تمويل الأفراد وهي:

توفر برنامج تسهيل

إمكانية التحويل من وإلى ويسترن يونيون

الدخول من خلال بصمة الوجه أو الأصبع

توفر قنوات مصرفية عديدة

الإصدار الفوري للبطاقة المصرفية

تحديث البيانات بسرعة

تطبيق الرياض المشفر

إمكانية إعادة التمويل الشخصي من خلال أون لاين الرياض أو عن طريق موبايل الرياض.

كيفية تقديم طلب التمويل الشخصي

يتوجب التوجه إلى بوابة بنك الرياض

ثم الضغط علي أيقونة تقدم بطلبك

ومنها إلى التمويل الشخصي بصيغة التورق

أكمل المعلومات والبيانات المطلوبة

قم بإرسال الطلب بعد الانتهاء من كتابة المعلومات المالية والشخصية.

ما هي أنواع الخدمات المالية من مصرف الرياض

يتم تقديم مجموعة من الحلول التمويلية من ضمنها التمويل الشخصي والذي يضم مجموعة من التمويلات من ضمنها التمويل التعليمي وتمويل التورق والمرابحة ومنتج التمويل بدون تحويل الراتب وما إلى ذلك، إضافه إلى ذلك يتوفر على مجموعة من تمويلات السيارات و التمويل العقاري المتضمن مجموعة من المنتجات.